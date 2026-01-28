- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1493
- Время на прочтение
- 3 мин
83-летние близняшки, известные как самые старые проститутки, вместе "обслужили 355 000 мужчин" — фото
Луиза и Мартин Фоккенс работали в районе красных фонарей в течение полувека.
83-летние близнецы Луиза и Мартин Фоккенс известны как самые старые секс-работницы в мире.
Фоккенс так долго работали, что стали известны на весь мир, а их жизнь и работа даже стали темой документального фильма, пишет Unilad.
Фильм 2011 года, снятый, когда им было 69 лет, показал реалии жизни в этом возрасте и работы секс-работницами в районе красных фонарей в Амстердаме.
Начав свою деятельность более 50 лет назад, можно сказать, что они знают свою работу как свои пять пальцев, но все не совсем так, как можно ожидать.
Женщины ушли на пенсию в возрасте около 70 лет, поскольку, по их словам, продолжать заниматься своим делом стало для них «мучительной» борьбой.
Луиза, мама четырех детей, призналась, что из-за артрита некоторые позиции были для нее «слишком болезненными», а Мартин, мама троих детей, рассказала, что клиентов стало не так много, как раньше. Она пояснила, что остался только один пожилой мужчина, бывший постоянным клиентом и приходивший на сеансы садо-мазо.
«Я не могла отказаться от него. Он так долго ко мне приходил, что это было как ходить в воскресенье в церковь», – сказала Мартин.
Близняшки смогли сохранить свою работу после легализации борделей в Нидерландах в 2000 году, но это не облегчило ситуацию. Напротив, это казалось выборочно положительным, как сказала Мартин: «Это лучше для сутенеров и иностранцев, но не для нидерландских девушек».
В возрасте 17 лет Луиза первой начала заниматься этим делом после того, как ее познакомил с ним мужчина. Вскоре она оказалась в одном из окон района красных фонарей, где секс-работницы рекламируют себя для прохожих клиентов.
«Все произошло так быстро», - сказала она, как сообщает The Sun. «Нет времени думать. Это просто происходит».
Но когда ее семья узнала о ее работе, Мартин поручили положить этому конец, но она не смогла убедить сестру. Она начала работать уборщицей в борделе и сказала, что отклонит предложения клиентов.
Однако когда ее муж потерял работу из-за забастовки строителей, ее семья больше не могла себе позволить жить.
По словам женщины, знание о том, что ее сестра была секс-работницей, облегчило ей решение присоединиться.
«Без нее я бы никогда этого не сделала, – сказала она. – Но с ней это казалось менее страшным».
С годами они заработали имя и даже открыли собственный бордель и ресторан под названием De Twee Stiertjes.
Их жизнь за витринами не обошлась без смешных моментов, как они вспоминают о «грязном маленьком гноме».
Луиза сказала, что мужчина был явно взволнован перспективой того, что его «грязный маленький гном»-жена наконец-то предстанет перед ним.
«Он выглядел так, будто вот-вот разразится конфетти», — сказала она.
Хотя они больше не занимаются секс-бизнесом, они надеются, что роялти от документального фильма помогут им прожить.
Напомним, Пентагон обратился в секс-шоп с неожиданной просьбой.