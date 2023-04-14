83-летняя бабушка и ее 37-летний муж отпраздновали годовщину брака: история их любви

Британка Айрис Джонс и египтянин Мохамед Ибрагим, наделавшие шум в Сети своим романом, отпраздновали годовщину брака.

83-летняя женщина и ее 37-летний возлюбленный поженились 2,5 года назад.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить их необычную историю любви.

Фото: Фото из открытых источников

Айрис познакомилась со своим намного младшим партнером в 2019 году после того, как ее сын купил ей ноутбук. Женщина быстро зарегистрировалась в соцсетях и присмотрела будущего мужчину в группе атеистов в Facebook. На тот момент Мохамед был 10 лет женат по расчету.

Пара начала переписываться и сразу поладила. Через пять месяцев бабушка приобрела билеты и прилетела в Каир. Интересно, что Джонс взяла с собой свадебное платье, поскольку предполагала, что они поженятся.

Однако этого не произошло, поскольку Айрис не привезла с собой некоторые документы. Пожениться им удалось уже во время третьего визита женщины к молодому любовнику. Это произошло в октябре в 2020 году.

Фото: Фото из открытых источников

С декабря пара не виделась из-за ожидания Мохаммедом британской визы. Впоследствии, когда женщина гуляла по магазинам, избранник позвонил ей и сказал, что ему дали трехлетнюю визу. Для этого ему пришлось сдать экзамен по английскому языку и доказать, что он переезжает к официальной жене.

Семья Джонс была, мягко говоря, удивлена ее отношениями с мужчиной, младшим на 47 лет. Так, родственники беспокоились, что Мохамеду нужны только деньги бабушки.

Фото: Metro

Но несмотря ни на что, парочка демонстрирует безумные чувства. Более того, влюбленные делятся интимными подробностями. В телешоу This Morning бабушка заявила, что в их первую ночь они потратили всю упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить. А ее любимая поза в сексе – "по-собачьи".

Фото: Фото из открытых источников

Она также рассказала, что впервые, когда пара занималась сексом, мужчина был "очень грубым", из-за чего зрители покраснели.

"Я не ожидала, что в 83 года у меня будет лучший секс в моей жизни, но я точно не жалуюсь. Мохамед поддерживает мою молодость, особенно под простынями", — добавила она.

Фото: Фото из открытых источников

Также женщина радуется, что любимый испытывает к ней настолько сильные чувства, что даже подстригает ногти на ее ногах.

А по случаю годовщины брака Мохамед нежно обратился к любимой жене в Сети: "Я счастлив, потому что мы вместе. Я так тебя люблю! Пусть наша любовь растет каждый день".

Напомним, жительница стремительно снискала славу после того, как влюбилась в Марсело – тряпичную куклу, которую сделала для нее ее мама. В конце концов, в 2022 году женщина "вышла замуж" за куклу, а теперь говорит, что уже во второй раз беременна.

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