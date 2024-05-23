83-летняя бабушка, которую бросил младший на 46 лет муж ради новой пенсионерки, предупредила женщин

83-летняя британка Айрис Джонс, развевшаяся с молодым мужем-египтянином Мохамедом Ибрагимом, предостерегает женщин опасаться "мошенников и аферистов" на сайтах знакомств.

Об этом пишет Mirror.

Она посоветовала: "Предупреждение для всех уязвимых женщин в Интернете, которые общаются с мошенниками и аферистами, думая, что они переписываются с настоящими мужчинами на легальных сайтах знакомств. Помните, что они заинтересованы в том, чтобы наложить свои грязные лапы на ваши деньги, и будут задабривать вас неделями, а то и месяцами, чтобы достичь своих целей".

Айрис утверждает, что за последние несколько месяцев она стала мишенью четырех мошенников и теперь считает себя "компетентной охотницей на мошенников". Она утверждает, что один "злой" мужчина пытался выманить у нее тысячи фунтов стерлингов.

Она добавила: "На этот раз вы выбрали не ту женщину, потому что разоблачение таких мошенников, как вы, является моей работой. Мне очень понравилось быть кукловодом и заставлять вас танцевать под мою дудку".

Айрис Джонс / Фото: Фото из открытых источников

Ранее Айрис рассказывала, что ее бывший возлюбленный украл 25 000 фунтов стерлингов после того, как переехал в ее бунгало, плюс еще 14 000 фунтов стерлингов, которые она выслала, когда он еще был в Египте, ко дню их свадьбы. Она также утверждала, что Мохамед попросил ее изменить завещание, чтобы он унаследовал ее дом.

В своем сообщении британка сказала: "Мужчина, за которого я вышла замуж, вовсю пытался изолировать меня от моей семьи, чтобы заставить меня изменить завещание, но мы очень близкая семья, и они поддерживали меня с тех пор, как я стала жертвой этой мерзкого и злого существа".

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, Айрис познакомилась с Мохамедом в атеистической группе в Facebook в июне в 2019 году. Они начали общаться в приватных сообщениях, а в ноябре она впервые посетила его после того, как сказала, что всегда хотела увидеть пирамиды. В результате Айрис осталась там на месяц и Мохаммед сделал предложение. Она продолжала посещать его, и в октябре в следующем году они поженились в Египте, а в ноябре в 2021-м Мохамед переехал жить в Великобританию.

Женитьба Айрис и Мохамеда / Фото: Фото из открытых источников

Сначала их отношения были счастливыми, но впоследствии они начали ссориться, потому что мужчина не помогал по дому и не зарабатывал деньги. Отношения между парой стали напряженными, в результате чего они развелись. Со своей стороны Мохамед отрицал утверждение, что он был с Айрис только за деньги, и утверждал, что пенсионерка использовала его в качестве секс-раба.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Через шесть месяцев после разрыва Айрис объявила, что ищет нового возлюбленного. Тем временем Мохамед нашел себе новую пенсионерку. Но эти отношения не закончились хэппи-эндом – она бросила египтянина после того, как увидела его переписку с третьей пожилой женщиной.

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