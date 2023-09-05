83-летняя бабушка впервые призналась, почему бросила своего 37-летнего мужа (фото)

Британка Айрис Джонс, недавно ушедшая от своего мужа-египтянина Мохамеда Ибрагима, впервые назвала причину разрыва отношений.

Как рассказала 83-летняя женщина в своем Facebook, ее 37-летний любимый на самом деле был "эгоистическим похитителем денег".

Айрис заявила, что он просил денег в течение их четырехлетних отношений – несмотря на то, что чиновник британского посольства убеждал ее "не давать ему никаких денег".

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Во время первого визита в Египет, чтобы увидеться с Мохамедом, Джонс взяла с собой несколько тысяч фунтов стерлингов и оплатила его долги на кредитной карте. Впоследствии она дала ему еще 15 тысяч. Затем женщина вернулась в Великобританию и в третий раз прилетела к любимому на их женитьбу.

"У меня на банковском счету было 40 тысяч фунтов стерлингов, и я ежедневно передавала свою банковскую карточку Мохамеду, и мы снимали 1000 египетских фунтов в день", – вспомнила она. "Это была оплата расходов на проживание, питание вне дома, медовый месяц в Шарм-эль-Шейхе и вообще наслаждение светской жизнью".

Айрис и Мохамед / Фото: Metro

Вернувшись в Великобританию, пенсионерка обнаружила, что на ее счету осталось всего девять тысяч.

"У Мохамеда никогда не было работы и денег. Раньше я говорила людям, что мы делим расходы, но все оплачивали моими деньгами", — отметила она. "Когда я вернулась в Англию, Мохамед попросил меня послать ему деньги для британского посольства. Я отправила ему 14 000 фунтов через Western Union. Я никогда не спрашивала его, потому что доверяла ему. Он очаровал меня своими словами: "В исламе то, что мое – твое, а то, что твое – мое". Но у него никогда ничего не было".

Женитьба пары / Фото: Фото из открытых источников

В ноябре в 2021 году египтянин получил супружескую визу и смог отправиться в Великобританию, где ему было разрешено оставаться в течение двух лет с ожиданием пересмотра через два месяца. Во время совместного проживания женщина обнаружила, что мужчина приехал к ней без копейки в кармане. Он сказал, что ему пришлось заплатить сумасшедшие суммы суду, полиции и правительству. Айрис в это не поверила.

"Пока Мохамед не нашел работу, я держала его на государственной пенсии, и мне удалось накормить нас обоих, потому что я выросла во время Второй мировой войны, и каждый научился быть бережливым. Мохамед спросил меня, одолжу ли я ему деньги, чтобы положить его на счет, чтобы удовлетворить Министерство внутренних дел, поэтому, когда я собрала некоторые сбережения, я перевела их на его счет. В конце концов Мохамед смог устроиться на работу охранником в наш местный супермаркет, но он все еще продолжал просить меня положить деньги на его счет. В январе в этом году я проверила, какую сумму я одолжила ему, и была шокирована, узнав, что он задолжал мне 26 000 фунтов стерлингов. Я сказала ему: "Нет больше денег, Мохамед. Если я упаду замертво завтра, мне не хватит денег, чтобы похоронить меня! На этом этапе он сказал, что ему нужно еще 40 тысяч фунтов стерлингов", — заявила женщина.

Айрис и Мохамед / Фото: Фото из открытых источников

После этого, по словам Джонс, пара начала постоянно ссориться и отношения ухудшались.

"Много, много ссор, и они становились все токсичнее, а он становился обидчивым. Он знал, что не унаследовал мою собственность, и это его очень беспокоило. В какой-то момент он сказал мне: "Если я дам тебе имена и номера телефонов женщин, которые ко мне приходят, ты перепишешь на меня свое бунгало?". Мне пришло в голову, что, возможно, поэтому он и женился на мне. Это был лишь один из многих случаев, заставивших меня задуматься, любит ли он меня искренне или нет?" – написала пенсионерка.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

13 июня в этом году после очередной ссоры из-за денег и имущества в Айрис лопнуло терпение и она выгнала своего мужа. По словам женщины, это было одно из самых сложных решений, которые ей когда-то приходилось принимать, поскольку ее любовь к Ибрагиму была искренней. Впрочем, она понимала, что было бесполезно делать вид, что все улучшится.

"Я позволяю голове управлять моим сердцем. Пока я могла бы сказать гораздо больше, но это будет для другого поста", — заинтриговала она.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим

Заметим, пара обрела популярность в социальных сетях в 2019 году, когда объявила о своем романе. Через год они поженились. Пенсионерка была известна тем, что подробно обсуждала их "страстную и извращенную" сексуальную жизнь.

Напомним, мужчина отменил свидание из-за наряда своей девушки. Он пожаловался, что она одела.

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