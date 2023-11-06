84-летние близняшки каждый день одеваются одинаково: как они выглядят (фото, видео)

Они стали звездами Сети.
Сестры-близняшки Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс похожи практически во всем: у них одинаковые интересы, одни и те же хобби и — с тех пор как они были младенцами — они одевались одинаково.
Об этом пишет The Washington Post.
Все началось с того, что мама одевала их одинаково, а как только они научились одеваться сами, решили тщательно продолжить практику.
"Просто мы всегда были очень похожи, – сказала 84-летняя МакКвин. – На протяжении всего детства и взрослой жизни мы одевались одинаково".
Каждый раз, когда кто-то из сестер идет за новой одеждой, она всегда покупает две штуки.
Жители Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, рассказали, что каждый раз, когда они куда-то собираются вместе, они звонят друг другу, чтобы согласовать наряды.
"Это не для того, чтобы привлечь внимание, нам просто нравится одна и та же одежда", — сказала МакКвин.
Их прославляли за внешний вид с рождения, но недавно они оказались в центре внимания социальных сетей.
Внук МакКвин, Майки Меткалф, начал делиться видео с бабушками на TikTok в начале этого года, и первый пост собрал более 17 миллионов просмотров.
@moandmiss Got два гамма для цены 1 #theshining #horrortok #horrormovie #scary #fyp #foryou #foryoupage #fyp시 ♬ Main Title (The Shining) — Wendy Carlos & Rachel Elkind
В доме МакКвин висит картина с сестрами-близнецами в детстве, и они очень похожи на ужасных сестер Грейди, представленных в фильме ужасов 1980 года "Сияние". Бабушки решили заказать костюмы онлайн и одеться так на прошлый Хэллоуин, даже произнеся культовую фразу из ленты: "Приходи и поиграй с нами".
"Мы всегда делаем что-то интересное", — сказала Бриггс, которая живет одна. "Это сохраняет нашу молодость".
@moandmiss Replying to @Bean i want a twin now #twin #twinsoftiktok #grandma #fyp #foryou #foryoupage #theshining ♬ Touch My Body — Mariah Carey
Мало кто сможет отличить близнецов друг от друга. Их отец, по их словам, тяжело различал своих дочерей. Единственное заметное физическое отличие заключается в том, что у МакКвин в глазу есть маленькая коричневая точка, а у Бриггс ее нет.
"Одно время мы были вожатыми лагеря, и никто никогда не мог сказать, кто их вожатая", — сказала МакКвин.
Обе сестры — вышедшие на пенсию учительницы здравоохранения и физкультуры. Они преподавали в разных школах и ежегодно 1 апреля они разыгрывали своих учеников.
"Сьюзен приходила и начинала преподавать со мной в классе", – вспомнила МакКвин. "Мы были бы в одинаковых костюмах. Ученики просто кричали. Они не могли в это поверить".
Близняшки, имеющие еще одну сестру на девять лет младше, разговаривают по телефону как минимум пять раз в день и собираются вместе несколько раз в неделю. Они обе любители кошек, упорные туристки и смотрят одни и те же телешоу.
Сестры говорят, что они редко расходятся в мыслях, но когда они это делают, "через 10 минут они снова становятся хорошими друзьями", — сказала Бриггс. "Мы никогда никуда не уходим, не сказав другим, где мы находимся. Так было всегда".
У МакКуин четверо детей, 16 внуков и восемь правнуков. У Бриггс четверо детей и шесть внуков, все из которых живут за пределами штата. По ее словам, присутствие семьи ее сестры было "замечательным".
Сестры верят, что имеют то, что они называют "двойной телепатией", и говорят, что часто думают и чувствуют те же вещи.
"У нас одинаковый мозг", — сказала Бриггс.
Недавняя слава близнецов в социальных сетях стала еще одним поводом для их связи. Хотя для них это был интересный опыт, их главная цель стать источником радости для других.
"Мир находится в такой ужасной ситуации, и это принесло немного счастья", — сказала МакКвин. "Мы надеемся, что сможем изменить ситуацию, просто подбодрив некоторых людей".
Напомним, девушка выходит замуж за бывшего сводного брата. Это "разбило сердце" ее папы.
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