84-летние близняшки каждый день одеваются одинаково: как они выглядят (фото, видео)

Сестры-близняшки Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс похожи практически во всем: у них одинаковые интересы, одни и те же хобби и — с тех пор как они были младенцами — они одевались одинаково.

Об этом пишет The Washington Post.

Все началось с того, что мама одевала их одинаково, а как только они научились одеваться сами, решили тщательно продолжить практику.

Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс / Фото: washingtonpost.com

"Просто мы всегда были очень похожи, – сказала 84-летняя МакКвин. – На протяжении всего детства и взрослой жизни мы одевались одинаково".

Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс / Фото: washingtonpost.com

Каждый раз, когда кто-то из сестер идет за новой одеждой, она всегда покупает две штуки.

Жители Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, рассказали, что каждый раз, когда они куда-то собираются вместе, они звонят друг другу, чтобы согласовать наряды.

"Это не для того, чтобы привлечь внимание, нам просто нравится одна и та же одежда", — сказала МакКвин.

Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс / Фото: washingtonpost.com

Их прославляли за внешний вид с рождения, но недавно они оказались в центре внимания социальных сетей.

Внук МакКвин, Майки Меткалф, начал делиться видео с бабушками на TikTok в начале этого года, и первый пост собрал более 17 миллионов просмотров.

В доме МакКвин висит картина с сестрами-близнецами в детстве, и они очень похожи на ужасных сестер Грейди, представленных в фильме ужасов 1980 года "Сияние". Бабушки решили заказать костюмы онлайн и одеться так на прошлый Хэллоуин, даже произнеся культовую фразу из ленты: "Приходи и поиграй с нами".

"Мы всегда делаем что-то интересное", — сказала Бриггс, которая живет одна. "Это сохраняет нашу молодость".

Мало кто сможет отличить близнецов друг от друга. Их отец, по их словам, тяжело различал своих дочерей. Единственное заметное физическое отличие заключается в том, что у МакКвин в глазу есть маленькая коричневая точка, а у Бриггс ее нет.

"Одно время мы были вожатыми лагеря, и никто никогда не мог сказать, кто их вожатая", — сказала МакКвин.

Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс / Фото: washingtonpost.com

Обе сестры — вышедшие на пенсию учительницы здравоохранения и физкультуры. Они преподавали в разных школах и ежегодно 1 апреля они разыгрывали своих учеников.

"Сьюзен приходила и начинала преподавать со мной в классе", – вспомнила МакКвин. "Мы были бы в одинаковых костюмах. Ученики просто кричали. Они не могли в это поверить".

Близняшки, имеющие еще одну сестру на девять лет младше, разговаривают по телефону как минимум пять раз в день и собираются вместе несколько раз в неделю. Они обе любители кошек, упорные туристки и смотрят одни и те же телешоу.

Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс / Фото: washingtonpost.com

Сестры говорят, что они редко расходятся в мыслях, но когда они это делают, "через 10 минут они снова становятся хорошими друзьями", — сказала Бриггс. "Мы никогда никуда не уходим, не сказав другим, где мы находимся. Так было всегда".

У МакКуин четверо детей, 16 внуков и восемь правнуков. У Бриггс четверо детей и шесть внуков, все из которых живут за пределами штата. По ее словам, присутствие семьи ее сестры было "замечательным".

Сестры верят, что имеют то, что они называют "двойной телепатией", и говорят, что часто думают и чувствуют те же вещи.

"У нас одинаковый мозг", — сказала Бриггс.

Энн МакКвин и Сьюзен Бриггс / Фото: washingtonpost.com

Недавняя слава близнецов в социальных сетях стала еще одним поводом для их связи. Хотя для них это был интересный опыт, их главная цель стать источником радости для других.

"Мир находится в такой ужасной ситуации, и это принесло немного счастья", — сказала МакКвин. "Мы надеемся, что сможем изменить ситуацию, просто подбодрив некоторых людей".

Напомним, девушка выходит замуж за бывшего сводного брата. Это "разбило сердце" ее папы.

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