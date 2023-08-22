84-летняя бабушка-экстремалка планирует 1000 раз прыгнуть с парашютом — фото, видео

84-летняя женщина из Колорадо приближается к своему 600-му прыжку с парашютом, и говорит, что ее цель – сделать 1000 прыжков за всю жизнь.

Об этом пишет CBS.

Ким Кнор из Денвера начала прыгать с парашютом в 1959-м, когда ей было 20 лет. В 1962 году она стала членом первой женской команды США по парашютному спорту.

Она сказала, что ее страсть к прыжкам с парашютом – это то, как она познакомилась со своим мужем.

"Когда я получила работу в Вашингтоне, парень, дезертировавший с моего парашюта в 1962 году, был из Югославии, и наш друг в Вашингтоне снова свел нас вместе, и через три месяца мы поженились", — поделилась женщина.

Ким Кнор с инструктором / Фото: COURTESY/MILE-HI SKYDIVING CENTER

Кнор перестала прыгать с парашютом на 37 лет после того, как ее муж попал в серьезную аварию, но восстановила свой старый восторг после его смерти в 2003 году.

"У меня есть выбор: смотреть телевизор или сидеть перед компьютером, или выходить на улицу, прыгать и путешествовать по стране", — отметила Ким.

Женщина была занесена в Международный музей парашютного спорта и Зал славы в 2013 году. Ее внук, Джон Норсен, сопровождал свою бабушку и впервые прыгнул с парашютом в минувшие выходные.

"Я просто придерживаюсь традиции, когда все в нашей семье впервые прыгают с ней", — сказал Джон.

Ким Кнор с инструктором и внуком / Фото: COURTESY/MILE-HI SKYDIVING CENTER

Бабушка отметила, что к настоящему времени она прыгнула с парашютом 580 раз за свою жизнь, но в ближайшее время она не планирует сбавлять обороты — она стремится совершить 1000 прыжков.

Кнор надеется вдохновить больше женщин попробовать себя в прыжках с парашютом.

"Я продолжаю призывать их хотя бы пойти и попробовать это; и если это ваше дело, вы можете в конце концов получить работу в зоне высадки и постоянно быть рядом с этими людьми. В большинстве зон падения все находятся на высоте, потому что они так счастливы подняться и прыгнуть", — добавила она.

Напомним, парень нырнул в воду в поисках потерянного кольца, но обнаружил нечто жуткое. Пользователи посоветовали обратиться в полицию.

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