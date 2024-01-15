85-летняя женщина молчит последние 32 года: зачем она это делает

В Индии женщина молчит последние 32 года. Впрочем, вскоре она собирается положить конец добровольному обету молчания, который позволял ей говорить только час в день.

Об этом пишет Oddity Central.

Сарасвати Дэви, известная как "Мауни Мата", начала свой "маун врат" (обет молчания) в 1992 году. Она посвятила свою жизнь Господу Раме после смерти мужа в 1986 году и большую часть своего времени проводила в паломничествах.

В 1992 году она прибыла в Айодхью, где встретила Маханта Нритью Гопала Даса, главу фонда Рам Джанмабхуми, который приказал ей обойти гору Камтанатх в знак преданности Господу Рами. 6 декабря, в тот же день, когда в Айодхье была снесена мечеть Бабри Масджид, Сарасвати встретилась со Свами Нритья Гопал Дасом, главой крупнейшего храма Айодхьи, Мани Рам Дас Ки Чавани, и была настолько вдохновлена, что поклялась воздержаться от разговоров, пока в городе не будет построен новый храм. Ее обет окончательно закончится в этом месяце с открытием храма Рам Мандир в Айодхье.

Сарасвати Дэви / Фото: odditycentral.com

"После сноса Бабри Масджид моя свекровь посетила Айодхью и взяла "маун врат", пока не будет построен Рам Мандир", — сказала одна из невесток Дэви. "Она молчала по 23 часа в сутки, делая часовой перерыв только в полдень. Остальное время она общалась с нами с помощью ручки и бумаги. В основном мы понимали ее язык жестов. Но она записывала сложные предложения на листе".

Час, который она говорила каждый день, по-прежнему очень помогал семье, но в 2020 году, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о строительстве Рам Мандира, женщина вообще замолчала.

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Сарасвати Дэви посетила самые известные индуистские храмы Индии за последние 32 года, сохраняя при этом обет молчания, а ее преданность Господу Рами достигла почти легендарного статуса. 22 января, когда должно состояться открытие Рам Мандира, она завершит свой "маун врат", произнеся свои первые за более чем 3 года слова "Рам Наам".

Напомним, 75-летняя женщина заявила, что уже полвека ничего не ест. Она употребляет только воду и безалкогольные напитки.

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