86-летний мужчина женился на своей первой любви через 60 лет после их разрыва - видео

В Китае 86-летний мужчина женился на своей первой любви, бывшей студентке Пекинского университета, спустя десятилетия после их знакомства.

Об этом пишет South China Morning Post.

Чжоу Гилинь и его 81-летняя возлюбленная Ян Сюгуй обручились 14 апреля.

Чжоу являлся студентом юридического факультета Пекинского университета, одного из самых престижных университетов Китая. Позже он основал среднюю школу Гаопин в своем родном городе и был ее первым директором, посвятив свою жизнь образованию. Сюгуй, которая также училась в Пекинском университете, когда-то разделила с Чжоу юношескую и прекрасную любовь во время их студенческих лет.

Несмотря на их глубокую связь в то время, они пошли по разным путям и провели десятилетия в разлуке. За это время они создали свои семьи. Лишь после смерти партнеров они снова встретились и воссоединились. Пара решила провести остальные годы вместе, официально оформив свой союз свадьбой.

Церемония была простой, но украшенной обилием продуманных декораций. В помещении были развешены проникновенные стихи, такие как: "Шестьдесят лет, как разлучившиеся ласточки, ни одна парчовая книга не смогла бы отразить глубину нашей тоски. Век искренних надежд, и теперь при красном свете свечей мы заново вписываем нашу первую любовь".

Во время празднования невеста радостно плясала, пела и играла на барабанах.

Друг пары по фамилии Чен рассказал, что интимный банкет состоял лишь из трех столиков, на которых присутствовали только близкие друзья и родственники – небольшой праздник по традиционным китайским меркам.

Эта история вызвала резонанс в Сети: "Это настоящая любовь. Даже в своем возрасте он позаботился о том, чтобы поздравить невесту живо, а не просто тихо вместе. В наше время многие из тех, кто женятся, не желают прилагать таких усилий", "Это очень хорошо – в таком возрасте исполнять желание всей жизни", "Их жизнь вернулась".

Напомним, 73-летняя женщина вышла замуж за младшего на 34 года любимого. Она не стесняется признаться, что с любимым "занимается сексом больше, чем другие".

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