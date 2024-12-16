88-летний пенсионер пробежал 42-километровый марафон и побил свой рекорд

Он доказывает, что возраст – это только цифра.

88-летний мужчина завершил 42-километровый Афинский марафон, он же аутентичный марафон, пересек финишную линию за 6 часов и 31 минуту.

Об этом пишет Oddity Central.

Плутархос Пурлиакас начал бегать только в возрасте 73 лет, вдохновившись примером своего сына, ультрамарафонца, но быстро увлекся бегом, пробегая от четырех до пяти километров в день и до 20 км в выходные. Он 12 раз финишировал на Афинском марафоне, и, несмотря на возраст, Пурлиакасу удалось улучшить свой прошлогодний результат, пробежав 42 км на восемнадцать минут быстрее.

"Я финишировал и даже улучшил свой прошлогодний результат, чувствую себя моложе своих 88 лет", — сказал пенсионер вскоре после того, как пересек финишную линию под радостные возгласы своей семьи и друзей, собравшихся на историческом афинском Панафинейском стадионе.

Плутархос уверяет своих недоброжелателей, что это может сделать любой, и так долго, как захочет, если он должным образом заботится о своем теле и ведет сбалансированный образ жизни.

"Я никогда не курил. Я не позволяю себе излишеств, не пью, не засиживаюсь допоздна", — говорит греческий бегун. "Я питаюсь сбалансированно, все, но в меру. Однако каждый день выпиваю немного "ципуро" (местный напиток), но не как напиток, а как лекарство".

Плутархос Пурлиакас / Фото: скриншот с видео

Интересно, что Афинский марафон проходит по тому же маршруту, по которому 2500 лет назад бежал афинский гонец Фидипид, чтобы принести известие о победе с поля битвы при Марафоне, вдохновив на создание первого марафона.

Напомним, мужчина выиграл чемпионат Испании по игре, где нужно сдавать слова, несмотря на то, что не знает язык. Также раньше аналогично он выигрывал французские титулы.

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