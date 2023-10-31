89-летний мужчина 27 лет не может развестись с женой: что не так

Они прожили в браке около 40 лет.

В Индии Верховный суд в очередной раз отклонил ходатайство 89-летнего мужчины о разводе со своей 82-летней супругой.

Об этом пишет India Times.

Мужчина, проживший в браке почти 40 лет, пытается официально разорвать эти отношения в течение 27 лет.

Судьи заявили, что, несмотря на тенденцию подачи дел о разводе в суды, институт брака по-прежнему считается благочестивым, духовным и бесценным эмоциональным спасательным кругом между парами в индийском обществе.

Почему суд отклоняет заявления о разводе

"На наш взгляд, не следует забывать, что институт брака занимает важное место и играет важную роль в обществе... Он регулируется не только буквами закона, но и социальными нормами. Очень многие другие отношения происходят из супружеских отношений в обществе и процветают на их основе. Поэтому было бы нежелательно принимать формулу "безвозвратного распада брака" как формулу смирительной рубашки для предоставления облегчения во время развода в соответствии со статьей 142. Конституции Индии", — заявила коллегия.

Верховный суд отметил, что на протяжении всей своей жизни супруга поддерживала священные отношения и заботилась о своих троих детях, хотя ее муж проявлял к ним полную враждебность.

"Ответчик (жена) по-прежнему готов и желает заботиться о своем муже и не хочет оставлять его одного на этом этапе жизни. Она также выразила мнение, что не хочет умирать с клеймом того, что она "разведенная" женщина. В современном обществе это, возможно, и не является стигмой, но здесь нас интересует собственное мнение ответчика", — говорится в постановлении коллегии от 10 октября.

В нем говорилось: "При этих обстоятельствах, принимая во внимание и уважая чувство ответчицы (жены), суд придерживается мнения, что осуществление усмотрения в пользу апеллянта (супруга) в соответствии со статьей 142 путем расторжения брака между сторонами на том основании, что брак безвозвратно распался, не будет "совершенно справедливым" по сторонам, а скорее будет несправедливым по отношению к ответчику. С этой точки зрения мы не склонны принимать заявление истца о расторжении брака".

Кто является истцом

Заявитель, отставной офицер ВВС и дипломированный врач, в марте 1996 года нарушил бракоразводный процесс в соответствии с Законом об индуистских браках на основании "жестокости" и "дезертирства" со стороны своей жены, бывшей учительницы.

Пара поженилась по сикхским обрядам 10 марта в 1963 году в Амритсаре и родила троих детей – двух дочерей и сына.

Отношения между ними были нормальными, но вражда, похоже, возникла, когда мужа отправили в Мадрас в январе в 1984 году, а жена не присоединилась к нему и предпочла сначала остаться со своими родственниками и сыном, отметила коллегия.

Почему он хотел развода

Несмотря на искренние усилия сторон, разногласия и споры, не удалось решить, что в конечном итоге привело к тому, что мужчина подал иск о разводе 12 марта в 1996 году в районный суд.

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Мужчина утверждал, что его бывшая жена жестоко обращалась с ним и бросила его, не присоединившись к нему, когда его перевели в Мадрас, и после этого не заботилась о нем, хотя у него была проблема с сердцем.

Он также утверждал, что жена подала на него жалобу властям ВВС, чтобы запятнать его имидж, и это были акты "жестокости", дающие ему право на развод.

Он заявил в суде высшей инстанции, что они проживают отдельно с тех пор, как он подал заявление о разводе в районный суд, и поскольку брак был безвозвратно разорван, высший суд должен осуществить свои полномочия в соответствии со статьей 142 Конституции и выдать решение о разводе.

Что возражала жена

Жена, тем временем, заявила в Верховном суде, что она, будучи пожилой женщиной, не хочет умирать с клеймом "разведенной", и она прилагала все усилия, чтобы уважать священные отношения между сторонами во всем и все еще готова заботиться о своем муже.

Она утверждала, что простой длительный период разлуки не может быть равносилен безвозвратному распаду брака, и что ее муж не нашел никаких оснований ни для "жестокости", ни для "дезертирства".

Супруга призвала суд высшей инстанции не вмешиваться в постановление Верховного суда, принявшего его заявление об отказе в разводе.

Как суд пытался урегулировать дело мирным путем

Суд заявил, что, учитывая тот факт, что обе стороны находились на "позднем вечере своей жизни", суд ожидал, что они сядут вместе и изучат возможность мирного урегулирования.

По сообщению коллегии, попытка не имела успеха, и суд решил рассмотреть дело по существу.

Относительно обвинений в "жестокости" и "дезертирстве" коллегия заявила, что придерживается точки зрения, аналогичной позиции Высокого суда, поскольку муж не смог доказать, что его жена обращалась с ним "жестоко" или "оставила" его.

Напомним, 17-летний парень женился на 71-летней женщине через 2 недели после встречи на похоронах. Недавно пара отпраздновала восьмую годовщину брака.

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