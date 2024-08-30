89-летняя бабушка со сломанными ребрами выжила в лесу: пила дождевую воду и говорила с лисой

Она пропала на прошлой неделе, но нашлась целой и невредимой.

89-летняя итальянская бабушка выжила, заблудившись в Альпах на пять дней после того, как в результате несчастного случая упала и сломала ребра.

Об этом пишет Corriere della Serra.

Джузеппина Барделли пошла со своим сыном искать грибы в лесу вокруг Пасса делла Форкора, горного перевала у озера Маджоре. Она пропала 21 августа, когда была в лесу и отошла от сына, а когда ее нашли, сказала, что почувствовала головокружение и упала с высоты в ущелье, где сломала ребра.

Ее сын Серджио сообщил об ее пропаже, но спасатели не смогли обнаружить пенсионерку, и только 25 августа ее удалось найти и доставить в больницу.

Другой ее сын Роберто рассказал, что Джузеппина время от времени слышала, как спасатели неподалеку звали ее, но она не могла привлечь их внимание.

Зная местность, 89-летняя женщина смогла сделать себе лежанку и покрытие из растительности и пить из луж, чтобы не потерять воду во время испытания.

Спасение 89-летней пенсионерки / Фото: Vigili del Fuoco

"Моя мама такая – ее не удержать, — сказал Роберто. — Она провела много лет своей жизни, особенно в молодости, в горах, и она создана для этого".

Он также рассказал, что к Джузеппине несколько раз подходила лиса в те дни, и утверждал, что "они почти подружились".

Роберто рассказал, что его мама сказала лисе: "Не делай мне ничего", и животное, похоже, послушалось.

После пяти дней пребывания в Альпах и четырех дней поисков пожарно-спасательная служба Vigili del Fuoco 25 августа смогла подтвердить хорошую новость о том, что 89-летняя женщина найдена.

Пожарный Сильвио Риццелли координировал поиски и объяснил, почему для спасения понадобилось время. Он сказал: "Она была скрыта в глубокой балке, полной высокой растительности. Она не могла видеть нас, а мы не могли видеть ее. Прорыв произошел в воскресенье утром, когда спасатели уже подумывали прекратить поиски. Обнаружив ее, мои люди сообщили, что госпожа Барделли была уставшей, но вполне в сознании. Это была замечательная новость, и странно, что человек в ее возрасте смог справиться".

Сейчас она поправляется в больнице.

Напомним, путешественник выпал с круизного лайнера и 20 часов провел в кишащем акулами море. Он потерял сознание и упал в воду.

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