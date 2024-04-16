89 мужчин создали цепочку из бород длиной в два синих кита — фото, видео

Любители бород со всех уголков Соединенных Штатов собрались на пирсе Мэйн-стрит в Дайтона-Бич во Флориде и установили мировой рекорд.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Команда Beard Team USA побила собственный рекорд по самой длинной цепочке из бород. В общей сложности 89 человек присоединились к цепи, чтобы создать последовательность волос на лице длиной почти 60 метров – примерно столько же, как высота 20-этажного здания.

Их предыдущий рекорд в 2022 году составил 45,99 м.

Нынешние 59 метров – это почти равно размаху крыльев Боинга 777 или длине двух синих китов.

После того, как все были связаны, участники должны были оставаться на месте не менее 30 секунд, чтобы рекорд был действительным. Не считая того, каждый участник обязан был иметь бороду длиной более 20 см.

Самая длинная цепочка из бород / Фото: guinnessworldrecords.com

Каждому участнику цепи было приказано стать бок о бок, а его бороду разделили на две части. Затем каждая половина была прикреплена к бороде стоящего рядом человека с помощью зажима для волос.

Напомним, сбежавшая от серийного убийцы художница помогла поймать более 1300 преступников. Она установила мировой рекорд.

Читайте также: