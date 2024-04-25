9-летний "мальчик-чайка" после нападения птицы открыл в себе уникальный талант — видео

9-летний победитель европейского конкурса имитации крика чайки имеет историю происхождения, достойную героя Marvel после укуса птицы.

Об этом пишет BBC.

Купер Уоллес из Англии, также известный как мальчик-чайка, надел костюм и продемонстрировал свои навыки на чемпионате Европы по крику чайки в Де Панне, Бельгия.

Он начал заниматься искусством крика чайки после того, как во время поездки на пляж его укусила чайка.

"Я просто хотел пошуметь, чтобы вспомнить, как меня клюнула одна из них. Но мне нравятся чайки", – сказал он.

Мальчик рассказал, что очень уважает чаек, и его подражание – скорее дань уважения, чем издевательство.

"Мне кажется, что это действительно милые животные, они мне нравятся из-за их шума. Иногда они могут немного пугать и я все еще немного боюсь есть на пляже, поэтому ем в маленькой палатке".

Мама Уоллеса, Лорен, рассказала, что ее семья узнала о конкурсе в Бельгии после того, как незнакомец услышал, как Купер публично практикует свои крики, и предложил ему принять участие.

Судьи анализируют каждого участника по критериям, среди которых сами крики, одежда участника в виде чайки и его способность имитировать поведение морских птиц, которое Уоллес продемонстрировал, клюя картошку фри своей сестры. В общей сложности он набрал 92 очка из 100, легко выиграв юниорскую категорию и заработав наибольшее количество очков среди всех участников соревнований в любом возрасте.

"Мои школьные друзья сначала подумали, что это раздражает. Но не сейчас. Я сделал это", – сказал Уоллес.

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