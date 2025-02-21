9-месячного малыша подвергли "самому неэтичному эксперименту": что с ним произошло (фото)

Исследователи ради науки нередко наносили страдания даже крошечным детям. Так, в 30-х годах человеческий младенец в возрасте всего 9 месяцев был вынужден расти вместе с шимпанзе. А в 1919 году другой 9-месячный малыш принял участие в эксперименте психолога, который с тех пор окрестили одним из самых "неэтичных" в истории.

Об этом пишет LADbible.

В эксперименте, известном как "Маленький Альберт" или "Альберт Б", проведенном Джоном Ватсоном и аспиранткой Розали Рейнер, мальчик подвергался влиянию различных раздражителей, таких как кролик, обезьяна, белая крыса и пылающие газеты, чтобы измерить его реакцию.

Поскольку Альберт не видел ничего из этого раньше, он не обнаружил страха, когда ему впервые показали эти вещи. Но потом Ватсон внес изменения. В следующий раз, когда он ставил крысу перед ребенком, психолог создавал громкий звук, ударяя молотком по металлической трубе, что заставляло Альберта плакать. Ватсон повторял это до тех пор, пока в конце концов одного вида крысы не стало достаточно, чтобы Альберт расплакался.

Эксперимент "Маленький Альберт" / Фото: скриншот с видео

Но с тех пор как эксперимент завершился, исследователи отчаянно пытались выяснить, что произошло с маленьким Альбертом. Одним из таких исследователей был Голл Бек из Университета штата Аппалачи в городе Бун, штат Северная Каролина – и то, что выяснил Бек, было трагическим.

В документах Ватсона говорилось, что Альберт Б был сыном медсестры, работавшей в больнице Университета Джона Гопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, где проводился эксперимент.

После многих лет исследований и, наконец, с помощью анализа лица, Бек в 2009 году пришел к выводу, что маленький Альберт, вероятно, был Дугласом Мерриттом, сыном сотрудницы больницы Арвиллы, родившегося в тот же день.

Но это был трагический вывод, потому что оказалось, что этот Дуглас умер в возрасте шести лет вследствие гидроцефалии или водянки головного мозга. Эта болезнь даже привела к тому, что Дуглас в определенные моменты своей жизни ослеп.

Но несмотря на откровение, некоторые психологи не были столь убеждены выводами Бека.

Расс Пауэлл из Университета МакЮэна в Альберте, Канада, и его коллеги провели повторное исследование и обнаружили, что Бек пропустил еще одного потенциального кандидата. Оказалось, что женщина по имени Перл Баргер также родила ребенка в той же больнице, которая не только родилась в тот же день, что и Альберт Б, но и была названа Уильямом Альбертом Баргером.

Команда Пауэлла также утверждала, что нашла больше общего между их новоиспеченным кандидатом и Альбертом Б, что привело их к мысли, что это был именно тот, кого они искали.

История этого Альберта Б была гораздо счастливее, поскольку он прожил долгую, счастливую жизнь до своей смерти в 2007 году, по словам его племянницы. Она сказала, что он никогда ничего не знал об эксперименте, но, что интересно, заметила, что при жизни у него было отвращение к животным.

Напомним, мужчина случайно обнаружил, что живет с половиной мозга. Пациент обратился в больницу после того, как страдал распространенным симптомом.

Читайте также: