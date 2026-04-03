90 дней без алкоголя: что происходит с организмом

Если вы отказались от алкоголя в начале года, именно сейчас могли достичь важной отметки — 90 дней трезвости. По словам мужчины, не употребляющего спиртное уже более 1400 дней, именно этот этап становится переломным для организма и психики.

Кларк Кегли рассказал, что его решение отказаться от алкоголя не было связано с дном или критической ситуацией. По его словам, все изменил момент осознания, когда он спросил себя: «Хочу ли я продолжать это делать, когда мне будет 50?» — и понял, что нет.

Сначала он планировал воздержаться от алкоголя всего 30 дней, однако с тех пор полностью отказался от него. Он поделился, как изменялось его состояние на разных этапах этого пути.

Если вы приобщились к популярному вызову "Сухой январь", то примерно на конец марта исполняется 90 дней без алкоголя. Именно в этот период, по словам Кегли, "ситуация начинает немного меняться".

Первые дни: сложный старт

В первые 48 часов после отказа от алкоголя он чувствовал себя "ужасно" и вынужден был постоянно напоминать себе: "отсутствие похмелья - это лучше, чем быть пьяным".

Приблизительно через неделю появилась тяга к сладкому и соленому, а также сильное желание вернуться к старой привычке, ведь алкоголь был частью его повседневной жизни.

30–60 дней: первые заметные изменения

Через месяц Кегли подметил значительное улучшение качества сна. В то же время, уже на 60-й день он столкнулся с неожиданным эффектом — скукой, ведь понял, сколько времени раньше занимало употребление алкоголя.

90 дней: переломный момент

К 90-му дню, по его словам, исчез так называемый «туман» в голове. Он сравнил это чувство с переходом от состояния «кофе» к состоянию «после кофе», когда появляется ясность мышления и энергия.

"Чтобы химический баланс в мозге восстановился, нужно около 90 дней", - отметил Кегли, подчеркнув, что этот период имеет ключевое значение.

В то же время он предупредил о своеобразной «ловушке» перед этим рубежом. По его словам, в настоящее время люди могут испытывать повышенную тревожность и стресс даже без алкоголя, что побуждает вернуться к употреблению.

«Итак, вы чувствуете больше тревоги и стресса. Поэтому вы снова пьете, и это становится таким замкнутым кругом, где вы понимаете, что действительно просто постоянно находитесь в состоянии тревоги», — пояснил он.

Кегли добавил, что сам переживал подобное состояние, известное как «hangxiety» — тревога, связанная с отказом от алкоголя. Однако по его опыту именно после 90 дней эти симптомы значительно ослабевают или исчезают.

По данным специалистов Monument, после трех месяцев без алкоголя можно ожидать:

улучшение сна

повышение концентрации

снижение веса благодаря меньшему количеству калорий

снижение АД

уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний

повышение уровня энергии

В итоге 90 дней трезвости могут стать важным этапом, после которого организм и психика начинают работать значительно стабильнее, а самочувствие улучшается.

