90-летние близняшки впервые воссоединились после 81 года разлуки: "Никогда не думала, что увижу ее"

Близняшки воссоединились после 81 года разлуки, заявив, что у них было такое ощущение, будто они встретились впервые.

Об этом пишет News 9.

90-летние Маурилия Чавес и Андреа Лопес встретились в декабре после того, как тест ДНК обнаружил их связь.

"Это походило на первый раз в жизни, когда я увидела ее, потому что 81 год – это слишком долго... Я помню совсем немного", — сказала Лопес.

Маурилия Чавес и Андреа Лопес / Фото: 9news

Близняшкам было всего пять лет, когда их родители умерли, и они и другие члены их семьи из 10 человек были разделены между родственниками.

После того, как генетический тест обнаружил пару на День благодарения, Лопес, проживающая в Лас-Вегасе, забронировала билет на самолет в Денвер, чтобы посетить свою давно потерянную сестру.

"Моя сестра, мне очень хотелось увидеть тебя, чтобы ты была со мной, моя прекрасная сестра", – сказала Лопес, когда они воссоединились. "Я никогда не думала, что увижу ее, никогда", – добавила Чавес.

В последний раз они виделись, когда им было девять лет. Они с братьями и сестрами воссоединились на один день.

Перед встречей в декабре близняшки часами разговаривали по телефону. Они вспоминали, как трудно было узнать друг о друге, ведь их голоса сильно изменились с тех пор, как они были детьми.

Они даже делили двуспальную кровать, и Лопес призналась, что выпала из нее во время визита к Чавес. Сестры хотели только наверстать потерянное время.

Сестры провели время, делившись своими детскими воспоминаниями, пока Лопес не пора было возвращаться в Неваду.

"Я стала самым счастливым человеком в мире, потому что никогда не думала, что увижу ее снова, и еще одна причина, по которой я плачу, как ребенок, — мне было одиноко, у меня замечательная семья, но что мне действительно нужно, так это моя сестра", — призналась Чавес.

Маурилия Чавес и Андреа Лопес / Фото: 9news

Также Маурилия и Андреа узнали, что трое братьев и сестер еще живы, и им от 80 до 90 лет. Лопес встретила одного из своих братьев, приехавшего из Лос-Анджелеса, чтобы посетить ее, и затем она отправилась в Техас, чтобы увидеться с другим братом.

Напомним, близняшки одновременно забеременели и родили детей с разницей в несколько минут. У малышей общий день рождения, а также схожие ДНК.

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