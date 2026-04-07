90-летний дедушка путешествует по стране на велосипеде после потери всей семьи — фото

Реклама

В Китае история 90-летнего мужчины тронула тысячи людей — он уже много лет путешествует по стране на велосипеде после трагической потери всех близких.

Как пишет SCMP, речь идет о Чжане Чжуньи из города Кайфэн. Несмотря на свой возраст, мужчина сохраняет ясный ум, говорит четко и часто улыбается, находя утешение в природе и движении.

Его история стала известна после случайной встречи с местной жительницей Бай Сяобай в городе Путянь. Женщина остановилась, чтобы помочь ему толкать его трехколесный велосипед, и именно во время разговора он рассказал о своем прошлом.

Реклама

В 1990-х годах Чжан пережил страшную трагедию: в автокатастрофе погиб его сын, невестка и восьмилетний внук. В следующем году в результате болезни скончалась его жена, не выдержав потери.

"Потеряв семью в течение двух лет, я покинул дом и начал кочевать", - вспоминает он.

После этого он отправился в многолетнее путешествие по стране. Сначала на велосипеде, а потом на трехколесном транспорте, он проехал тысячи километров, удаляясь от родных мест, чтобы не возвращаться к болезненным воспоминаниям.

Его маршрут охватил почти весь Китай – от северо-запада до южных регионов. Он побывал в таких регионах как Синьцзян, Ганьсу, Шанхай, Чжэцзян, а также в городах юга, включая Сямен и Цюаньчжоу.

Реклама

Со временем Чжан начал избегать родного города, опасаясь, что воспоминания могут снова причинить боль. Он выбрал жизнь в пути.

«Я отпустил прошлое. Теперь я хочу провести остальную жизнь, путешествуя и любуясь красотой природы», — сказал он.

Чжан Чжуньи / © скриншот с видео

Несмотря на возраст, мужчина продолжает держаться национальных автомагистралей, веря, что даже без карты не заблудится. Однако его память постепенно ослабевает, и он уже не может вспомнить точный адрес своего дома.

В течение своих поездок Чжан часто полагается на доброту незнакомцев. Местные жители помогают ему едой, одеждой и подсказывают дорогу.

Реклама

Особую роль в его истории сыграла Бай Сяобай. Она каждый день навещала его, помогала с бытом, праздновала с ним день рождения и даже научила пользоваться мобильным телефоном, чтобы они могли оставаться на связи.

В ответ Чжан делился историями своей жизни и рассказывал о традициях родной провинции, хотя имел только начальное образование.

Бай также положила начало своеобразной «эстафете доброты», призывая других людей помогать старому путешественнику.

Хотя один из волонтеров предлагал ему жилье, Чжан отказался: «Это не попрошайничество. Это жизнь, которую я выбрал».

Реклама

Чжан Чжуньи / © скриншот с видео

Даже во время путешествия он пытался приносить пользу другим – его трехколесный велосипед был оклеен объявлениями о пропавших людях.

Его история стала вирусной в соцсетях, когда он был замечен в городе Фучжоу. Там он признался, что начал скучать по дому и планирует постепенно возвращаться.

Согласно сообщениям, он намерен продолжить путь на север к горе Уишань, а затем вернуться в Кайфень.

Местные власти уже заявили, что по возвращении он получит пенсию по возрасту и социальную поддержку.

Реклама

