90-летний мужчина в морге внезапно "ожил" после остановки сердца

Морг

Реклама

В муниципалитете Палмейра-дус-Индиос (Бразилия) произошел случай, который шокировал и семью, и врачей: в морге 90-летний мужчина, официально объявленный мертвым, внезапно начал дышать.

Об этом сообщило издание Mirror.

Пациента госпитализировали 1 сентября. На следующее утро у него остановились сердце и дыхание. Несмотря на серию реанимационных мероприятий, врачи не смогли восстановить жизненные функции и констатировали смерть. Тело отправили в больничный морг.

Реклама

Около шести утра родные пришли попрощаться с мужчиной и с удивлением заметили, что он дышит. Один из родственников обратил внимание на пульс. Врачи подтвердили, что у пациента восстановились жизненные признаки, после чего его снова перевезли в отделение неотложной помощи.

Впрочем, пожилой мужчина оставался без сознания и в тот же день умер. Инцидент вызвал волну вопросов в громаде. В медучреждении подчеркнули, что все протоколы были соблюдены, ошибок персонала не выявлено, и заверили в готовности сотрудничать с контролирующими органами и экспертными комитетами, которые должны выяснить детали этого случая.

«Эффект Лазаря (автореанимация) — это когда человек, объявленный мертвым от остановки сердца, внезапно проявляет признаки жизни, обычно в течение 10 минут после окончания сердечно-легочной реанимации. Из-за этого кажется, что он вернулся к жизни, но на самом деле он не умер. Это редкое явление, и медицинские работники не знают точной причины», — пояснили в клинике Кливленда.

Врачи отмечают, что для свидетелей такое событие похоже на чудо, однако в большинстве случаев пациенты, которые переживают это, живут недолго.

Реклама

В медицинской практике известно немало задокументированных случаев. Один из самых громких произошел во Франции в 1937 году. 19-летнего Анджело Гейса после аварии на мотоцикле признали мертвым и похоронили. Но через три дня тело эксгумировали для страховой проверки — и обнаружили, что юноша был жив. Хотя пережитое стало для него сильным потрясением, впоследствии Гейс использовал этот опыт и даже гастролировал по стране со спектаклями в гробу.

Напомним, во французском городе Безансон начался судебный процесс над бывшим анестезиологом Фредериком Пешье. Его обвиняют в умышленном отравлении 30 пациентов, среди которых 12 умерли. Дела охватывают период с 2008 по 2017 год.