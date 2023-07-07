90-летняя женщина ушла на пенсию после 74 лет работы: кем она работала (фото)

Она не пропустила ни дня.

Американка ушла на пенсию в возрасте 90 лет после удивительных 74 лет работы.

Об этом сообщает KLTV 7.

За семь десятилетий работы жительница Техаса Мельба Мебейн ни разу не заболела и не пропустила ни одного рабочего дня.

Она работала в известном универмаге Dillard's. Женщина пришла на работу в 1949 году, когда ей было 17 лет. Сначала она работала лифтером, а затем перешла в отдел мужской одежды и косметики.

Мельба Мебейн / Фото: скриншот с видео

Выйдя на пенсию, она была награждена специальной наградой Beyond Excellence от менеджера своего магазина Джеймса Саенса.

За последние 25 лет работы основатель универмага Уильям Диллард сказал Мэбэйн, что она может оставаться на работе столько, сколько захочет, и ей не нужно работать в ночную или воскресную смену.

"И сделав это для нее, это продлило ей жизнь", — сказал сын Мельбы.

Женщина ушла на пенсию после 74 лет работы

Даже в свои 70 и 80 лет Мебейн продолжала работать по 40 часов в неделю.

Вечеринка по случаю выхода на пенсию, на которой присутствовали близкие родственники и коллеги, была устроена Диллардом. Он организовал воздушные шары, ленты, музыку и еду.

Вечеринка по случаю выхода на пенсию / Фото: скриншот с видео

На вопрос, какой совет он может дать новым работникам, только начинающим работать, Мебейн ответила:

"Приходите на работу. Никогда не смотрите на это как зарплату. Оставайтесь там, где вас посадил Бог".

Мельба Мебейн / Фото: скриншот с видео

Она планирует провести свою пенсию, путешествуя, пробуя вкусную еду и отдыхая.

Напомним, мужчина отменил свадьбу после того, как на помолвке разоблачили пикантную карьеру невесты. Его возмутило то, чем она занималась.

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