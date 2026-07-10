90% украинцев совершают эту языковую ошибку ежедневно: "посуд" или "посуда" - правильный ответ удивит многих

"Посуд" или "посуда": как правильно на украинском / © pexels.com

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Единственной литературной нормой украинского языка есть слово «посуд». Именно он используется для обозначения предметов, предназначенных для приготовления, подачи и хранения пищи и напитков.

Слово «посуда» не относится к нормативной украинской лексике. Оно появилось под влиянием русского языка и закрепилось в повседневной речи, однако в словарях украинского литературного языка такой формы нет.

Именно поэтому правильно говорить:

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мити посуд;

купити новий посуд;

набір посуду;

магазин посуду.

Почему слово «посуда» считают ошибкой

Многие слова, которые украинцы используют с детства, на самом деле являются суржиком или кальками из других языков. К ним относится и слово «посуда».

У украинского языка есть собственное устоявшееся название — «посуд», которое существует уже много веков. Именно он зафиксирован в академических словарях и отвечает современным языковым нормам.

Если вы хотите говорить грамотно, слово «посуда» лучше исключить из своего словарного запаса.

Откуда происходит слово «посуд»

Языковеды объясняют, что слово «посуд» имеет древнее славянское происхождение. Оно связано с древним значением глагола «судити», когда-то означавшего «вміщувати» или «класти в ємність».

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От этого же корня образовались и другие украинские слова:

посудина;

судок;

судно.

Сначала они обозначали разные емкости для хранения вещей или продуктов, а впоследствии слово «посуд» стало общим названием всех кухонных изделий.

Чем отличаются «посуд» и «посудина»

Эти слова имеют разное значение.

Посуд — это общее название всех кухонных предметов: тарелок, чашек, кастрюль, бокалов, мисок, сковородок и т.д.

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Посудина — это отдельная емкость. Например:

банка;

пляшка;

глечик;

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миска;

пляшка для води.

То есть каждый сосуд есть «посудом», но не всю «посуд» можно назвать «посудиною».

Какие слова можно использовать вместо «посуд»

В зависимости от контекста можно употреблять и другие украинские слова:

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кухонне начиння;

кухонне приладдя;

столовий посуд;

сервіз;

набір посуду.

В то же время само слово «посуд» остается универсальным и наиболее правильным вариантом.

Если хотите, чтобы ваша речь соответствовала нормам современного украинского языка, используйте слово «посуд». Вариант «посуда» ненормативный и возник под влиянием другого языка. Небольшое изменение в словоупотреблении сделает вашу речь более естественной, грамотной и ближе к литературной украинской.

FAQ

Как правильно: «посуд» или «посуда»?

Правильно говорить «посуд». Именно это слово нормативно в украинском языке и зафиксировано в академических словарях. Форма «посуда» не соответствует литературной норме.

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Есть ли слово «посуда» в украинском языке?

В современном литературном украинском языке слово «посуда» не считается нормативным. В официальной речи, обучении и деловом общении рекомендуется использовать слово «посуд».

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