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В Италии 92-летний пенсионер Антонио Рао завершил свой 30-й подряд Римский марафон менее чем за семь часов.

Об этом пишет Runners World Italia.

Рао пробежал 42 км, улучшив свое прошлогоднее время на 10 минут. Мужчина живет бегом и до сих пор тренируется преодолевать от 20 до 30 километров еженедельно. Он родился в 1933 году, сбежал из своего дома в Калабрии в Рим, когда ему было всего 10 лет, и с тех пор не перестает бегать.

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Антонио утверждает, что начал бегать каждый день еще подростком, чтобы не отставать от друга, но это стало огромной частью его жизни, и он не пропустил ни одного римского марафона за последние три десятилетия.

«Если я смог это сделать в таком возрасте, то кто-нибудь другой сможет», — говорит Рао. «Я хотел бы быть примером для подражания».

Антонио Рао / © скриншот с видео

В этом году Антонио Рао пересек финишную линию Римского марафона за 6 часов, 44 минуты и 16 секунд, фактически улучшив свой прошлогодний результат на 10 минут, так что можно сказать, что с возрастом он становится лучше. Финишировать менее чем за 7 часов — удивительный результат для человека в возрасте 90 лет, но самым высоким достижением Антонио остается его финиш в 2023 году, когда он установил новый мировой рекорд для своей возрастной категории (90+). Он преодолел марафон за 6 часов и 14 минут, побив мировой рекорд M90 на ошеломляющие 30 минут.

«В последнее время я плохо чувствовал себя и не думал, что смогу его завершить, а финишировал со временем на десять минут меньше, чем в прошлом году», — рассказал Рао в интервью. «Бег, ходьба — это жизнь. Я приглашаю всех это делать».

Напомним, мужчина бежал без остановки 24 часа. Известно, чем закончилось это испытание ради благотворительности.