92-летний мужчина шокировал, пройдя Гранд-Каньон от края до края: сколько километров он преодолел

92-летний мужчина совершил поход Гранд-Каньоном от края к краю и теперь считается самым старым человеком, сделавшим это.

Об этом сообщает fox9.com.

Альфредо Алиага присоединился к своей дочери, зятю и двум свидетелям в походе по одному из семи природных чудес света. После двух дней и более 21 часа похода он превзошел предыдущего рекордсмена и стал самым старым, кто совершил 38-километровое путешествие от северного края до южного.

Это был не первый поход Альфредо Гранд-Каньоном от края к краю – он совершал это несколько раз, и совсем недавно, в 2022 году, – но это был первый поход, когда на вершине его ждало от 50 до 100 человек, чтобы взбодрить.

Альфредо Алиага / Фото: fox9.com

Страсть Альфредо к Гранд-Каньону началась с 1990-х годов: он имеет степень доктора геологии и всегда увлекался горными породами. После того, как он вышел на пенсию в 1996 году, Альфредо и его жена провели год в фургоне, путешествуя по Соединенным Штатам и их национальным паркам.

"И то, что действительно запомнилось ему – это Гранд-Каньон", – объяснил его зять Юрген Бухенау.

Гранд-Каньон / Фото: gaurani.almightywind.info

Любовь Альфредо к пешим походам привела его и его жену к длинному списку приключений, в частности, поездкам в Австралию, Чили и базовый лагерь Эвереста. После смерти любимой в 2006 году он вернулся в Непал в возрасте 75 лет и прошел шестинедельный маршрут, более сложный, чем базовый лагерь Эвереста.

Тем не менее дочь Анабель не была так уверена в том, что Альфредо попытается установить мировой рекорд, когда ее муж и отец впервые начали это обсуждать.

"Когда я услышала о Книге рекордов Гиннесса, я подумала: "Это безумие, – сказала Анабель. – Мы просто нормальные люди. Мы не делаем такие вещи".

Но после дальнейшего обсуждения этого вопроса – и осознания, что ему осталось всего несколько месяцев до того, чтобы побить мировой рекорд в прошлом году – Анабель вдохновила на эту идею.

"Сначала он хотел сделать это от края до края за 24 часа, поэтому даже не хотел останавливаться, – сказала Анабель. – И мы с мужем оба сказали "нет".

Альфредо Алиага / Фото: fox9.com

Чтобы подготовиться, Альфредо гулял по три часа ежедневно с января по май, месяц, когда сначала должен был состояться поход. Впрочем, он не смог побороться за рекорд в мае: северный край был закрыт из-за слишком большого количества снега.

"Итак, мы прошли путь от края до реки, и он был в лучшей форме, чем я, – вспоминает Анабель. – Это так безумно отдавать себе отчет, что даже в 91 с половиной… ты все еще можешь заставить свои мышцы стать сильнее".

Прежде чем повторить попытку в этом месяце, Юрген и Анабель разместили сообщения в социальных сетях и попросили свидетелей-добровольцев встретиться с ними. По их словам, реакция была ошеломляющей и привела к большой популярности Альфредо. Ближе к концу похода Альфредо даже пришлось спрятать лицо, чтобы его не узнали.

Альфредо Алиага / Фото: fox9.com

Юрген думает, что они бы закончили поход на час раньше, если бы не все люди, которые останавливались, чтобы сделать селфи с Альфредо.

Это был незабываемый опыт для всех участников, но Альфредо, по общему признанию, более вдохновлен поездкой в следующем году – когда он сможет остановиться, чтобы рассказать своей семье (опять) обо всех камнях и образованиях Гранд-Каньона.

"На этот раз ему было очень мало геологии, что, наверняка, для него грустно, поэтому мы уже планируем вернуться", – сказала Анабель.

Гранд-Каньон / Фото: Bodo Travel

Книга рекордов Гиннесса еще не подтвердила мировой рекорд – это процесс, который длится несколько месяцев. Но Юрген и Анабель до сих пор получают электронные письма от людей, желающих, чтобы Гиннесс знал, что они стали свидетелями удивительного подвига Альфредо.

Альфредо приписывает свое долголетие и жизненную силу трем вещам: здоровому питанию и потреблению воды, ежедневным физическим упражнениям и восьми с половиной часам сна каждую ночь. И он говорит, что начать никогда не поздно. Альфредо было за 60 лет, когда он начал вести здоровый образ жизни.

Альфредо Алиага / Фото: fox9.com

"Вы не можете сказать: "Я слишком стар", чтобы что-то делать, – заявил 92-летний мужчина. – Я здоров и счастлив".

"Постучите по дереву, ему тоже очень повезло", – с улыбкой ответила Анабель.

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