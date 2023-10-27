92-летний мужчина шокировал, пройдя Гранд-Каньон от края до края: сколько километров он преодолел

Также мужчина поделился секретом своего долголетия.
92-летний мужчина совершил поход Гранд-Каньоном от края к краю и теперь считается самым старым человеком, сделавшим это.
Об этом сообщает fox9.com.
Альфредо Алиага присоединился к своей дочери, зятю и двум свидетелям в походе по одному из семи природных чудес света. После двух дней и более 21 часа похода он превзошел предыдущего рекордсмена и стал самым старым, кто совершил 38-километровое путешествие от северного края до южного.
Это был не первый поход Альфредо Гранд-Каньоном от края к краю – он совершал это несколько раз, и совсем недавно, в 2022 году, – но это был первый поход, когда на вершине его ждало от 50 до 100 человек, чтобы взбодрить.
Страсть Альфредо к Гранд-Каньону началась с 1990-х годов: он имеет степень доктора геологии и всегда увлекался горными породами. После того, как он вышел на пенсию в 1996 году, Альфредо и его жена провели год в фургоне, путешествуя по Соединенным Штатам и их национальным паркам.
"И то, что действительно запомнилось ему – это Гранд-Каньон", – объяснил его зять Юрген Бухенау.
Любовь Альфредо к пешим походам привела его и его жену к длинному списку приключений, в частности, поездкам в Австралию, Чили и базовый лагерь Эвереста. После смерти любимой в 2006 году он вернулся в Непал в возрасте 75 лет и прошел шестинедельный маршрут, более сложный, чем базовый лагерь Эвереста.
Тем не менее дочь Анабель не была так уверена в том, что Альфредо попытается установить мировой рекорд, когда ее муж и отец впервые начали это обсуждать.
"Когда я услышала о Книге рекордов Гиннесса, я подумала: "Это безумие, – сказала Анабель. – Мы просто нормальные люди. Мы не делаем такие вещи".
Но после дальнейшего обсуждения этого вопроса – и осознания, что ему осталось всего несколько месяцев до того, чтобы побить мировой рекорд в прошлом году – Анабель вдохновила на эту идею.
"Сначала он хотел сделать это от края до края за 24 часа, поэтому даже не хотел останавливаться, – сказала Анабель. – И мы с мужем оба сказали "нет".
Чтобы подготовиться, Альфредо гулял по три часа ежедневно с января по май, месяц, когда сначала должен был состояться поход. Впрочем, он не смог побороться за рекорд в мае: северный край был закрыт из-за слишком большого количества снега.
"Итак, мы прошли путь от края до реки, и он был в лучшей форме, чем я, – вспоминает Анабель. – Это так безумно отдавать себе отчет, что даже в 91 с половиной… ты все еще можешь заставить свои мышцы стать сильнее".
Прежде чем повторить попытку в этом месяце, Юрген и Анабель разместили сообщения в социальных сетях и попросили свидетелей-добровольцев встретиться с ними. По их словам, реакция была ошеломляющей и привела к большой популярности Альфредо. Ближе к концу похода Альфредо даже пришлось спрятать лицо, чтобы его не узнали.
Юрген думает, что они бы закончили поход на час раньше, если бы не все люди, которые останавливались, чтобы сделать селфи с Альфредо.
Это был незабываемый опыт для всех участников, но Альфредо, по общему признанию, более вдохновлен поездкой в следующем году – когда он сможет остановиться, чтобы рассказать своей семье (опять) обо всех камнях и образованиях Гранд-Каньона.
"На этот раз ему было очень мало геологии, что, наверняка, для него грустно, поэтому мы уже планируем вернуться", – сказала Анабель.
Книга рекордов Гиннесса еще не подтвердила мировой рекорд – это процесс, который длится несколько месяцев. Но Юрген и Анабель до сих пор получают электронные письма от людей, желающих, чтобы Гиннесс знал, что они стали свидетелями удивительного подвига Альфредо.
Альфредо приписывает свое долголетие и жизненную силу трем вещам: здоровому питанию и потреблению воды, ежедневным физическим упражнениям и восьми с половиной часам сна каждую ночь. И он говорит, что начать никогда не поздно. Альфредо было за 60 лет, когда он начал вести здоровый образ жизни.
"Вы не можете сказать: "Я слишком стар", чтобы что-то делать, – заявил 92-летний мужчина. – Я здоров и счастлив".
"Постучите по дереву, ему тоже очень повезло", – с улыбкой ответила Анабель.
Напомним, 104-летняя женщина раскрыла секреты своей долгой жизни. Она посоветовала женщинам пить пиво и не выходить замуж.
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