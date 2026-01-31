92-летняя женщина, вынужденная работать из-за финансовых трудностей, получила почти $95 тысяч

Реклама

92-летняя жительница Флориды, США, вынужденная вернуться к работе, чтобы оплачивать счета, получила неожиданную поддержку от общины — люди собрали для нее почти 95 тысяч долларов пожертвований.

Об этом сообщает WKYT.

Мюриэл Конник работала в примерочной магазина Burlington в Помпано-Бич, недалеко от Форт-Лодердейла. Там ее заметила покупательница Эйприл Стил, которая обратила внимание на пожилую женщину и решила с ней заговорить.

Во время разговора Мюриэл призналась, что вынуждена работать в почтенном возрасте из-за финансовых затруднений: ее пенсию и социальные выплаты сократили, а расходы на жизнь росли. Аренда, коммунальные услуги, телефон, страховка и другие счета стали непосильными, а дополнительной проблемой было аварийное состояние пола в доме на колесах.

«На ее лице не было улыбки. На самом деле она выглядела разъяренной, я решила сделать ей комплимент, чтобы попытаться заставить ее улыбнуться, и сказала, что это прекрасно, что она до сих пор работает. Она гневно посмотрела на меня и спросила, хотела бы я работать в 92 года», – вспомнила Эйприл. «Мое сердце сжалось, она сказала, что ее пенсию и продовольственные талоны сократили, и у нее не было выбора. Я чуть не расплакалась».

Ошеломленная историей женщины, Эйприл рассказала о ней в Facebook и создала кампанию по сбору средств на GoFundMe. Инициатива быстро набрала огласку, а жители общины объединились, чтобы помочь Мюриэл. Сумма пожертвований стремительно выросла и приблизилась к 100 тысячам долларов.

Мюриэл и Эйприл / Фото: WHAS11

Коллеги по работе описывают Мюриэл как чрезвычайно доброго и сильного человека, который всегда делает больше, чем от него ожидают. По их словам, женщина даже пыталась получить финансовую помощь от работодателя по ремонту дома, однако ей отказали.

Сама Мюриэл призналась, что была ошеломлена реакцией людей и не ожидала такого масштаба поддержки. Она отметила, что щедрость незнакомцев стала для нее настоящим чудом: «Люди были очень щедры. Я была очень удивлена и не знала, что она собирается сделать все это. Я думала, что она просто даст мне открытку и скажет: "Это чтобы помочь тебе".

История Мюриэл и Эйприл переросла не только в благотворительную кампанию, но и в дружбу. Благодаря собранным средствам пожилая женщина получила шанс отремонтировать жилье и, возможно, наконец-то завершить трудовую деятельность.

