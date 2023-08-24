93-летний холостяк женится на женщине, которую впервые встретил 64 года назад — фото

Церемония намечена на 15 октября.
93-летний мужчина из Нью-Джерси, США, наконец-то женится на любви всей своей жизни.
Об этом пишет nj.com.
Джозеф Потензано холостяковал. Он встретил Мэри Элкинд 64 года назад, когда они были свидетелями на свадьбе друзей в 1959 году. Тогда, как призналась 83-летняя женщина, Джозеф показался ей очень милым.
После вечеринки они даже несколько раз встречались, но это не привело к романтическим отношениям.
Затем Мэри, профессиональная танцовщица, выступавшая в Music Hall Radio City, отправилась на экскурсию по Европе со своей балетной группой, а Потензано поступал в университет Дикинсона, чтобы изучать инженерию, в 1960 году.
"Я думал о другом", – сказал он. "Она была в Radio City, делая себе имя".
В конце концов Элкинс вышла замуж за другого мужчину в 1962 году. Пара пригласила на праздник и Потензано. Также мужчина присутствовал и на других семейных мероприятиях на протяжении многих лет, в частности, когда Элкинд воспитывала троих детей.
Хотя Джозеф ходил на другие свидания с женщинами, но это никогда не переростало в брак.
После того, как муж Мэри умер девять лет назад, Потензано наконец-то пригласил ее на свидание в прошлом году.
"Я был одинок, и у меня осталось очень мало друзей", — объяснил он. "Но я решил, что быть одиноким – это не вариант, с которым я хотел умереть".
На первом свидании они держались за руки, что, по словам Элкинд, "привело к приятному ощущению".
Когда после многих свиданий и телефонных звонков Потензано заговорил о браке, его невеста сначала не была уверена, но потом согласилась.
"Я всегда заботилась о Джо", — сказала она, признавшись, что в течение многих лет были случаи, когда она задумывалась, какой бы была ее жизнь, если бы она вышла замуж за него. "Вот что облегчает мне задачу".
Пара поженится 15 октября. После своей осенней свадьбы влюбленные планируют уехать на остров Кейп-Код.
И хотя Потензано отметил, что "единственным минусом" является то, что эти двое не могут иметь детей, Элкинд поторопилась подчеркнуть: "Но у нас уже есть крестник".
Напомним, невеста отменила свадьбу из-за "скупых друзей", отказавшихся платить по 1500 долларов. Она хотела пышную свадьбу стоимостью 60 000 долларов, но ей не помогли финансово.
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