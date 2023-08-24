93-летний холостяк женится на женщине, которую впервые встретил 64 года назад — фото

93-летний мужчина из Нью-Джерси, США, наконец-то женится на любви всей своей жизни.

Об этом пишет nj.com.

Джозеф Потензано холостяковал. Он встретил Мэри Элкинд 64 года назад, когда они были свидетелями на свадьбе друзей в 1959 году. Тогда, как призналась 83-летняя женщина, Джозеф показался ей очень милым.

Джозеф Потензано и Мэри Элкинд на свадьбе друзей / Фото: ABC7NY

После вечеринки они даже несколько раз встречались, но это не привело к романтическим отношениям.

Затем Мэри, профессиональная танцовщица, выступавшая в Music Hall Radio City, отправилась на экскурсию по Европе со своей балетной группой, а Потензано поступал в университет Дикинсона, чтобы изучать инженерию, в 1960 году.

"Я думал о другом", – сказал он. "Она была в Radio City, делая себе имя".

В конце концов Элкинс вышла замуж за другого мужчину в 1962 году. Пара пригласила на праздник и Потензано. Также мужчина присутствовал и на других семейных мероприятиях на протяжении многих лет, в частности, когда Элкинд воспитывала троих детей.

Джозеф Потензано и Мэри Элкинд / Фото: ABC7NY

Хотя Джозеф ходил на другие свидания с женщинами, но это никогда не переростало в брак.

После того, как муж Мэри умер девять лет назад, Потензано наконец-то пригласил ее на свидание в прошлом году.

"Я был одинок, и у меня осталось очень мало друзей", — объяснил он. "Но я решил, что быть одиноким – это не вариант, с которым я хотел умереть".

На первом свидании они держались за руки, что, по словам Элкинд, "привело к приятному ощущению".

Джозеф Потензано и Мэри Элкинд / Фото: ABC7NY

Когда после многих свиданий и телефонных звонков Потензано заговорил о браке, его невеста сначала не была уверена, но потом согласилась.

"Я всегда заботилась о Джо", — сказала она, признавшись, что в течение многих лет были случаи, когда она задумывалась, какой бы была ее жизнь, если бы она вышла замуж за него. "Вот что облегчает мне задачу".

Джозеф Потензано и Мэри Элкинд / Фото: ABC7NY

Пара поженится 15 октября. После своей осенней свадьбы влюбленные планируют уехать на остров Кейп-Код.

И хотя Потензано отметил, что "единственным минусом" является то, что эти двое не могут иметь детей, Элкинд поторопилась подчеркнуть: "Но у нас уже есть крестник".

Напомним, невеста отменила свадьбу из-за "скупых друзей", отказавшихся платить по 1500 долларов. Она хотела пышную свадьбу стоимостью 60 000 долларов, но ей не помогли финансово.

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