93-летний мужчина женился на молодой женщине: пара рассказала о жизни и рождении ребенка

Джон Левин и Яньин Лу / © Daily Mail

В Австралии 93-летний мужчина стал отцом. Он заявил, что хочет со своей 37-летней женой родить еще одного ребенка.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

93-летний новоиспеченный отец хочет иметь еще детей со своей женой, которая моложе его более чем на полвека, после того, как в прошлом году у супругов родился мальчик.

Мельбурнский врач общей практики Джон Левин, эксперт по здоровому старению, рожденный в 1930-х годах, и его вторая жена, 37-летняя Яньин Лу, в феврале 2024 года стали родителями сына Габби.

Первая жена доктора Левина, Вероника, с которой он имел троих детей, умерла в 2013 году после 57 лет брака, а один из его детей умер в возрасте 65 лет.

Врач из Гамптона-Ист решил выучить китайский язык и влюбился в свою учительницу, доктора Лу, на которой женился в Лас-Вегасе в 2014 году.

Доктор Левин, что рождение сына было невероятным после тяжелого процесса, который включал донорскую сперму и экстракорпоральное оплодотворение.

Доктор Левин сказал, что, несмотря на свой возраст, он намерен быть рядом со своим сыном на протяжении всего его детства: «Конечно, быть рядом с ним, когда ему исполнится 21 год, является моей целью».

Габби еще младенец, но супруги уже планируют родить второго ребенка и вернулись к процессу экстракорпорального оплодотворения.

Доктор Лу призналась, что не задумывалась о материнстве, пока пандемия Covid не заставила Мельбурн ввести карантин.

Она отвергла циничные замечания относительно отношений с мужчиной, который на 56 лет старше ее, отрицая любые обвинения в «поиске богача», сказав, что доктор Левин был банкротом, когда она его встретила, и что это была любовь с первого взгляда. Женщина также рассказала, что сына часто считают внуком или правнуком ее мужа.

Доктор Левин почти 20 лет делился советами по борьбе со старением с пациентами, которые еще не достигли 60-летнего возраста.

В своей жизни он в течение 30 лет вводил себе гормон роста и придерживался строгого образа жизни, включая посещение спортзала и отказ от еды до полудня, причем большинство его блюд были вегетарианскими. Он не употребляет алкоголь и не курит.