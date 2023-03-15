93-летняя женщина ошеломила связанной двухметровой копией Букингемского дворца - фото

93-летняя британка Маргарет Симен связала двухметровую копию Букингемского дворца.

На создание модели главной резиденции Его Величества в Лондоне ушло восемь месяцев и около 100 клубков шерсти.

Об этом пишет BBC.

Там даже есть крошечные телохранители в медвежьих шапках и прохожие, смотрящие на большой дворец. Размер здания – 2,4 м длиной и 1,5 м высотой.

Фото: BBC

Интересно, что Маргарет занялась вязанием 10 лет назад после смерти мужа. За это время пенсионерка удостоилась медали Британской империи (BEM) за свои достижения. Деньги, вырученные от продажи вязаных изделий, а это более 120 тысяч долларов, она отдавала на благотворительность.

Фото: BBC

На вязание женщина тратит все свое свободное время.

Вязаную копию дворца можно увидеть на выставке The Forum на фестивале Norfolk Makers в Норвиче. Маргарет стремится собрать средства для нового детского хосписа.

Напомним, в Германии полиция арестовала мужчину, который наносил суперклей на замки лавок и ресторанов с фастфудом. Он хотел подать сигнал.

Читайте также: