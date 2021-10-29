94-летнего педофила до сих пор считают опасным: суд в десятый раз отказался помиловать "Шипящего Сида"

94-летнего педофила до сих пор считают опасным: суд в десятый раз отказался помиловать "Шипящего Сида"

В составе банды, известной как "Грязная дюжина", он был причастен к убийству девяти молодых парней во время секс-оргий.

Один из самых известных британских педофилов, 94-летний Сидни Кук по прозвищу "Шипящий Сид", будет оставаться в тюрьме, где он отбывает пожизненное наказание. Комиссия по условно-досрочному увольнению рассмотрела его десятое ходатайство о помиловании и заявила, что он все еще представляет опасность для общества.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Педофил и убийца детей Сидни Кук стал одним из старейших заключенных, представших перед Советом по условно-досрочному освобождению за последние годы.

В 1999 году его приговорили к пожизненному заключению, назначив минимальный срок для подачи ходатайства о помиловании – пять лет. В 2004 году он впервые воспользовался своим правом и с тех пор регулярно просит о досрочном освобождении.

Также читайте Пандемия коронавирус в США "спасла" убийцу от смертной казни

"Шипящий Сид" в 1980-х годах принадлежал к банде, известной как "Грязная дюжина". Он вместе с соучастниками был причастен к убийству девяти молодых парней во время секс-оргий в имении на востоке Лондона.

Кук также путешествовал по стране, охотясь на уязвимых подростков, в ярмарочном фургоне с аттракционом "Испытай свои силы". Таким образом, он заманивал мальчиков, которым вводил наркотики и совершал в отношении них сексуальное насилие.

Впервые "Шипящий Сид" оказался за решеткой в начале 1990-х годов, когда был осужден за непреднамеренное убийство 14-летнего подростка. Выйдя на свободу в 1999 году, он получил новое обвинение за преступления, совершенные в 1970-х годах, и в судебном процессе признал свою вину в десяти преступлениях против молодых людей, за что получил два пожизненных срока.

Напомним, ранее в Великобритании суд назначил пожизненное заключение с правом на помилование через 35 лет 19-летнему Даньялу Хусейну, обвинившемуся в ритуальном убийстве двух сестер.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку