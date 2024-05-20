94-летняя бабушка произвела фурор в Сети, похваставшись нарядом на похороны своей подруги – видео

93-летняя женщина, которую называют "самой известной бабушкой поколения Z", произвела фурор в Сети, поделившись "похоронным нарядом" в TikTok.

Лилиан Дроняк стала популярной в прошлом году, когда опубликовала видео о своей реакции на смерть бывшего мужа. С тех пор она активно ведет свою страницу и демонстрирует повседневные наряды.

В своем последнем видео, посвященном моде, бабушка из Шелтона, штат Коннектикут, США, танцевала в гостиной и сказала: "Это мой OOTF – наряд для похорон. Если вам не нравится, мне все равно. Я только хочу, чтобы привидениям понравилось, мы когда-то танцевали, поэтому я надела эти серьги. Пусть она убивает с миром!".

На Лилиане был черный свитер с блестящими серебристыми вставками и длинные брюки. К очкам в золотой оправе Лилиан подобрала маленькую черную сумочку с золотой фурнитурой. Из аксессуаров она надела привлекательные серьги в форме диско-шара.

Одна зрительница отметила в комментарии своих друзей и сказала: "Если вы не придете на мои похороны с такой энергией, мы не сможем быть друзьями". "OOTF – это теперь трендовая фраза, потому что ты ее сказала! Пусть она покоится с миром!", — добавила вторая юзерша, а третья написала: "Мне нравится, как вы почтили вашу подругу, надев эти серьги. Это действительно так мило" .

Жизнерадостное отношение Лилиан к смерти влечет смех у поклонников, а в одной из своих публикаций она добавила сообщение с советами, что надеть на ее похороны. Пенсионерка пошутила: "Вы можете выглядеть красиво, но не лучше меня. Это мое событие, а не ваше. Не смейте одевать шлепки, последнее, что я хочу видеть – это ваши ноги. И не смейте одевать узкие джинсы. Не обязательно одевать черное, не будьте скучными, надевайте что-нибудь цветное!".

Напомним, ранее мужчина пришел на похороны подруги-пенсионерки в жутким костюме. Он выполнил ее просьбу.

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