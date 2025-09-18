94-летняя "королева" Италии стала живой достопримечательностью: почему туристы едут только к ней

Маргарита Чиарлетта / © соцмережі

В итальянском селе Сканно в провинции Абруццо живет Маргарита Чиарлетта — 94-летняя женщина, ставшая настоящим туристическим памятником. Ее называют «Нонна Маргарита» или «L’Ultima Regina» («Последняя королева»), поскольку она ежедневно носит традиционную одежду, игнорируя современный мир.

Об этом пишет CNN.

Она живет так, будто на дворе не 21 века: носит старинное платье и платок, а на праздники надевает расшитый костюм, когда-то указывавший на социальный статус. После смерти двух ее сестер Маргарита осталась единственной женщиной в Сканно, никогда не носившей современную одежду.

Жизнь в традициях и мировая слава

Маргарита Чиарлетта живет в одном и том же доме с 1950 года. Несмотря на почтенный возраст, она самостоятельно ведет хозяйство, готовит традиционные блюда, ухаживает за садом и гуляет.

Ее приверженность традициям привлекла внимание туристов, приезжающих в Сканно не только для пейзажей, но и чтобы увидеть «Последнюю королеву». Новость о необычной женщине быстро распространилась в социальных сетях, что сделало ее еще более популярной.

Маргарита Чиарлетта в традиционной одежде. / © соцмережі

Местные власти даже лоббируют идею, чтобы традиционные костюмы Сканно были признаны нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Хотя Маргарита иногда отказывает журналистам, она с радостью общается с большинством посетителей, хоть и не считает себя звездой.

За всю свою жизнь она лишь несколько раз уезжала за пределы родного села, никогда не бывая за границей.

