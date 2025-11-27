Мурал сада / © SWNS

Реклама

94-летняя Мюриэл Бейкер из Великобритании нашла нестандартный способ воплотить свою давнюю мечту об ухоженном саде. Из-за почтенного возраста женщина больше не может заниматься поливом или прополкой, поэтому заказала художнику мурал, который полностью покрыл фасад ее дома.

Об этом сообщило издание The Sun.

Фреску создал британский художник Джон Миншулл. За пять дней он нарисовал на стене большой цветущий сад — деревья, розы, зеленые кусты и декоративных бабочек. По просьбе Мюриэл художник также добавил маленьких птичек, дрозда, оленя и элементы, обрамляющие дверной проем.

Реклама

Женщина рассказала, что хотела видеть сад каждый день, но не имела возможности за ним ухаживать. По ее словам, фреска дает ощущение, будто она находится в настоящем саду. Мюриел добавляет, что мурал привлекает внимание многих людей: местные жители приходят посмотреть на детали рисунка и фотографируют работу.

Это уже вторая фреска в ее доме. Весной прошлого года художник выполнил предварительный заказ — нарисовал на отдельной стене фермерский дом. Мюриэл предоставила ему старую семейную фотографию, на основе которой он воссоздал композицию.

Мурал фермерского дома / © SWNS

Оба мурала вместе стоили £2000 (примерно 110000 гривен — Ред.), и, как говорит женщина, расходы полностью оправданы. Она признается, что художественные работы приносят ей большое удовольствие, особенно сейчас, когда она уже не может вести активный образ жизни, как три года назад.

Для Джона Миншулла этот проект также стал знаковым. Хотя он создал тысячи муралов в Великобритании и США, в Гластонбери — почти три десятка, в том числе жирафа и огромные цветы, — это первый случай, когда он работал для человека возраста Мюриэл. Художник подчеркнул, что хотел подарить женщине красивый пейзаж, поскольку ее реальный сад имеет очень маленькую площадь.

Реклама

Миншулл отметил, что больше всего его вдохновила реакция Мюриэл в момент завершения работы, ведь именно эмоции людей делают его работу важной.

Напомним, обычный визит в престижный салон маникюра в Сиднее обернулся для Клаудии Руффин смертельно опасным сепсисом, который привел к ампутации большого пальца и 18 дням борьбы за жизнь в реанимации.