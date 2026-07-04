96-летней блогерше пригрозили выселением из дома престарелых из-за бурных вечеринок

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96-летняя инфлюенсер Лилиан Дроняк из США сообщила, что администрация дома для пожилых людей, где она проживает, пригрозила ей выселением после того, как она устраивала, по словам руководства заведения, «бурные вечеринки».

Блогерша, имеющая миллионы подписчиков в социальных сетях, поделилась этой историей в длительном видео, опубликованном в TikTok и Instagram.

По словам Дроняк, администрация заведения, название которого она не раскрыла, вручила ей официальное письменное предупреждение из-за регулярных вечеринок в своей комнате.

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«Меня выселяют из дома престарелых. Я только что получила это письмо. В нем написано, что меня выселят, если я не перестану устраивать вечеринки», - заявила Дроняк.

После этого инфлюенсер показала содержание документа. В письме отмечалось:

«Мы обращаемся к вам, поскольку поступало много жалоб на шум в вашей комнате. Вечеринки запрещены, и вы не можете подавать алкоголь другим обитателям. Это вопрос безопасности».

Также администрация сообщила, что поддерживает общение между жителями, однако не может разрешать меры, нарушающие правила заведения.

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«Хотя мы поощряем жителей общаться и участвовать в совместных мероприятиях, мы не можем допускать бурных вечеринок. На записях камер видеонаблюдения видно, что в прошлый вторник в 1 ночи люди выходили из вашей комнаты».

В письме также содержалось предупреждение о возможных последствиях при повторении подобных ситуаций.

«Повторные инциденты такого характера могут привести к ограничениям посетителей и доступа к общим зонам, а также к дальнейшему просмотру вашего статуса проживания в общине. Мы искренне просим вас о сотрудничестве, чтобы в будущем во время собраний соблюдали правила общества и соблюдали тихий час. Пожалуйста, больше никаких вечеринок».

Впрочем, сама Дроняк заявила, что не собирается менять свой образ жизни. По ее словам, она платит значительную сумму за проживание, поэтому считает, что имеет право самостоятельно решать, как проводить свое время.

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«Я могу делать что угодно. Я плачу 12 000 долларов в месяц, чтобы здесь жить. Я могу устраивать вечеринки, если захочу», – сказала она. Также блогер добавила: «Сегодня вечером ко мне приедут подруги. Мы будем пить и сплетничать. Я ничего не могу с этим поделать. Я люблю вечеринки. Вы меня не остановите».

Видео быстро стало вирусным и привлекло внимание многих пользователей, среди которых была и Пэрис Хилтон.

Светская львица оставила комментарий: «Ты заслуживаешь того, чтобы и дальше жить в стиле Sliving. Отправляю тебе 500 тысяч баллов Hilton Honors, чтобы ты могла оторваться на вечеринке в Hilton. Моя команда My Hilton свяжется с тобой».

Позже представитель Дроняк сообщил журналу People, что конфликт с руководством дома престарелых уже удалось разрешить.

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По его словам, администрация согласилась разрешить инфлюенсерше и дальше принимать гостей в своей комнате даже в позднее время, однако с важным условием — без алкогольных напитков.

Лилиан Дроняк переехала в дом престарелых в июне в 2024 году после того, как упала и сломала ногу.

Напомним, в Винницкой области 100-летняя бабушка оформила загранпаспорт.

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