Курьезы
373
2 мин

97-летний мужчина выиграл суд и добился права жениться на любовнице вопреки воле сына

Сын пытался доказать недееспособность отца, однако суд отклонил иск.

Юлия Шолудько
Пенсионер

Пенсионер / © Фото из открытых источников

В Сингапуре суд признал 97-летнего мужчину психически здоровым и имеющим право самостоятельно решать вопросы брака, несмотря на попытки его сына помешать свадьбе с женщиной, с которой он находился в отношениях десятки лет.

Об этом пишет Oddity Central.

Имя мужчины не разглашается. Он женился еще в 1950 году и воспитал троих сыновей в браке. В 1971 году мужчина начал роман с секретаршей, от которой впоследствии родился ребенок. Его жена, по данным СМИ, знала об отношениях мужа на стороне, однако оставалась с ним до своей смерти в 2014 году.

Через два года после смерти супруги мужчина пригласил свою любовницу жить вместе, а в 2021 году объявил о намерении официально оформить брак. В это время конфликт с семьей обострился.

Второй сын обратился в суд по делам семьи с требованием признать отца недееспособным. Он заявил, что после падения в 2017 году у отца якобы развилась деменция, из-за чего он больше не способен принимать решения и находится под влиянием своей партнерши.

«Отец не может самостоятельно принимать важные решения», — настаивал сын в суде.

В ответ пожилой мужчина подал встречный иск. Он изменил завещание, исключив из него второго сына и внука, а также потребовал возвращения 3,8 миллиона сингапурских долларов (примерно 2,97-3 миллиона долларов США, 120-125 миллионов гривен) и активов своей химической компании, основанной в 1960-х годах. Кроме того, мужчина пытался выселить внука из своего дома.

Медицинские экспертизы показали, что у мужчины есть лишь легкое возрастное когнитивное снижение и проблемы с кратковременной памятью, однако остается способным осознавать свои действия и принимать решения о браке и имуществе.

"Он полностью понимает последствия своих решений", - отметили медики в выводах.

Судья Шобха Наир обратила внимание на противоречивость позиции сына. В частности, несмотря на утверждение о недееспособности отца, именно он согласился на назначение мужчины генеральным директором компании в 2019 году — уже после падения, якобы повлекшего деменцию.

Суд отклонил иск второго сына, подчеркнув, что 97-летний мужчина находился в отношениях с этой женщиной около 50 лет и нет доказательств того, что она манипулировала им или стремилась завладеть его имуществом.

Впрочем, история еще не завершена: второй сын уже подал апелляцию. Так что мужчине придется подождать со свадьбой до окончательного решения суда.

373
