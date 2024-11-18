98-летний мужчина получил диплом об окончании средней школы (фото)

Он бросил учебу в 16 лет.

98-летний ветеран Второй мировой войны получил диплом средней школы Род-Айленда, США, во время торжественной церемонии.

Об этом сообщает WJAR-TV.

Энтони Симеоне бросил школу в возрасте 16 лет, чтобы помочь своей семье, а в возрасте 17 лет вступил в армию США, чтобы воевать во Второй мировой войне.

Симеоне, участвовавший в битве за Булдж, получил аттестат о полном общем среднем образовании по возвращении в Соединенные Штаты после войны, но теперь у него есть официальный диплом о среднем образовании, изданный Восточной средней школой Кренстона.

"Я никогда не ожидал, что меня так почтят", — сказал он.

Энтони Симеоне получил диплом в возрасте 98 лет / Фото: WJAR

Церемония была организована внучкой Симеоне, преподавающей в начальной школе в Кренстоне.

Напомним, несколько месяцев назад женщина получила степень магистра в возрасте 105 лет. Ей пришлось бросить учебу из-за войны.

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