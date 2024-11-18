98-летний мужчина получил диплом об окончании средней школы (фото)

Он бросил учебу в 16 лет.
98-летний ветеран Второй мировой войны получил диплом средней школы Род-Айленда, США, во время торжественной церемонии.
Об этом сообщает WJAR-TV.
Энтони Симеоне бросил школу в возрасте 16 лет, чтобы помочь своей семье, а в возрасте 17 лет вступил в армию США, чтобы воевать во Второй мировой войне.
Симеоне, участвовавший в битве за Булдж, получил аттестат о полном общем среднем образовании по возвращении в Соединенные Штаты после войны, но теперь у него есть официальный диплом о среднем образовании, изданный Восточной средней школой Кренстона.
"Я никогда не ожидал, что меня так почтят", — сказал он.
Церемония была организована внучкой Симеоне, преподавающей в начальной школе в Кренстоне.
Напомним, несколько месяцев назад женщина получила степень магистра в возрасте 105 лет. Ей пришлось бросить учебу из-за войны.
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