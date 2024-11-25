98-летний мужчина женился на младшей на два года избраннице: история любви и фото пары

Все началось с приглашения на его 98-й день рождения.

В США 98-летний мужчина женился на 96-летней любимой.

Об этом сообщает The Washington Post.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт – оба овдовевшие – живут в одном доме престарелых в Остине. Зная ее несколько лет, Снайдер начал влюбляться в Картрайт. Он набрался смелости и пригласил ее на свой день рождения в январе, и, к его радости, она пришла. Он также пригласил двух ее подруг, чтобы увеличить шансы на то, что она придет.

"На его дне рождения я четко отдавала себе отчет, что он постоянно смотрит на меня", — вспомнила Картрайт.

Когда позже Снайдер признался двоюродному брату, что влюбился в Картрайт, тот призвал его сделать свой шаг. Он должен был быть смелее, чем простое приглашение на день рождения.

"Если ты заинтересован в этой молодой женщине, подари ей цветы и мороженое", – вспоминал он совет кузена.

Бернард прислушивался к совету и оставил под дверью Картрайт букет роз и ванночку шоколадного мороженого, которое растаяло до того, как она вернулась домой. Через несколько часов он пришел, чтобы убедиться, что она получила их.

"Я удивлялась, кто в мире оставляет мороженое под дверью", – поделилась Джо.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт / Фото: Donna Snyder

Тем не менее, она была взволнована таким вниманием. Она поблагодарила своего поклонника и поцеловала его в щеку.

"Ну, это меня задело", — сказал Снайдер.

Между ними неожиданно пролетели искры – ни один из них не ожидал, что будет второй шанс на любовь, особенно в таком возрасте.

Картрайт была замужем 67 лет, и после смерти мужа в 2014-м она не думала о свидании. В 2017 году она переехала в Вестминстер, сообщество пожилых людей, примерно в то самое время, когда приехал Снайдер с женой. Жена Снайдера, на которой он был женат 73 года, умерла в июле в 2023-м после продолжительной болезни.

"Мне было одиноко", — сказал Бернард, ветеран Второй мировой войны, добавив, что он редко спускался на ужин. Вместо этого он ел в одиночестве в своей комнате.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт / Фото: Gayle Adarmes

Когда жена Снайдера была еще жива, Картрайт заметила, как хорошо он к ней относился: "Я была ошеломлена тем, каким нежным, добрым человеком он был к ней".

Снайдер сказал, что он не рассматривал перспективу вновь обрести любовь, пока не заметил Джо в городском ресторане курятины спустя несколько месяцев после смерти жены.

"Я увидел, как она смотрит на большой кусок курицы, — рассказывает Снайдер. Она не знала, что с ним делать; ей нужна была чья-то помощь".

"Я никогда в жизни не видела ничего подобного", — сказала Картрайт, объясняя, что курица казалась слишком большой, чтобы с ней можно было справиться.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт / Фото: Donna Snyder

По какой-то причине Снайдеру было приятно наблюдать за тем, как Картрайт пытается справиться с цыпленком, и именно тогда он влюбился. Через несколько недель он пригласил ее на свой день рождения. Затем были цветы и мороженое, а затем несколько свиданий за ужином. Все быстро стало серьезным.

"Мне нравилось с ней ужинать, и мы, казалось, становились все ближе и ближе", — сказал Бернард. "Я никогда не думал, что влюблюсь в кого-то снова. Когда ты женат 73 года, ты не думаешь, что есть еще кто-то, кому ты можешь быть интересен".

Кроме общих обедов, они с удовольствием гуляли по двору и занимались спортом. Снайдер, тренирующийся трижды в неделю, начал приводить Картрайт в спортзал. Чем ближе они становились, тем больше Снайдер был убежден, что наткнулся на особые отношения. По его словам, это было больше, чем дружба и удобство. Это были отношения настоящей любви и взаимного уважения.

"Она самый теплый, самый добрый человек из всех, кого я когда-либо видел", — сказал Снайдер о Джо.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт / Фото: Gayle Adarmes

Беззастенчиво влюбленный, Снайдер не боялся рассказать о своих чувствах к Картрайт остальным пенсионерам. У него не было никаких проблем с публичными проявлениями благосклонности.

"В начале отношений этот милый мужчина среди людей подошел ко мне, когда я встала из-за стола, и просто поцеловал меня прямо там, на глазах у всех этих людей", — вспомнила Картрайт.

Через несколько месяцев после того, как они стали встречаться, когда их отношения стали более серьезными и они проводили больше времени вместе, Снайдер предложил пожениться.

"Мы уже в преклонном возрасте, но все еще любим друг друга", — сказал Бернард, добавив, что чувствует, что ему недостаточно просто быть вместе. Он хотел сделать это официально.

"Это было последнее, о чем я думала", — сказала Картрайт, которая поначалу не была поклонницей женитьбы. "Мы действительно влюбились. Я не знала, что это может повториться".

Бернард Снайдер и Джо Картрайт / Фото: Donna Snyder

В июле они решили собрать свои семьи вместе – у Картрайт и Снайдера по трое детей – чтобы обсудить идею бракосочетания.

"Мы чувствовали, что должны поговорить с ними", — сказала женщина, добавив, что они хотели быть особенно чувствительны к детям Снайдера, потерявшим мать около года назад.

Когда они сказали своим общим детям, что у них есть новости, сын Картрайт в шутку спросил: "Ты беременна?".

Хотя они были несколько шокированы, на облегчение супругов, их семьи одобрили их план жениться.

"Я была очень взволнована", — сказала Донна Снайдер, одна из трех дочерей Снайдеров. "Мой папа был самым преданным мужем, и это был действительно трудный конец жизни для моей мамы и для него, который заботился о ней. Я не могла представить себе ничего прекраснее, чем иметь вторую любовь. Я думаю, что это поможет им обоим прожить дольше. Безусловно, это поможет им наслаждаться жизнью в полной мере".

Бернард Снайдер с тремя дочерьми / Фото: Donna Snyder

Дети Картрайт также согласились. "Мы полюбили их мгновенно", — сказала Кэтрин Тодд. "Бернард такой милый, и у него просто отличные дочери. Они были очень приветливы к маме".

Джо Картрайт с дочерью Гейл и любимым / Фото: Gayle Adarmes

Так начался процесс планировки свадьбы. Они определились с датой свадьбы 1 ноября и решили провести церемонию в беседке Вестминстера, а пир – в зале дома престарелых. На церемонию они пригласили около 40 гостей – преимущественно близких родственников и нескольких друзей, а на прием – 130 человек.

Снайдер – еврей, а Картрайт – протестантка. Пара хотела провести межконфессиональную церемонию, на которой присутствовали бы и раввин, и пастор, но пастор неправильно понял время начала церемонии и опоздал, поэтому раввин провел церемонию самостоятельно.

Свадьба пары / Фото: Gayle Adarmes

Когда Снайдер разбил бокал – еврейская свадебная традиция – все аплодировали. Их поздний брак также принес радость сотрудникам и жильцам всего дома престарелых.

Через два дня после свадьбы Гейл Адармес, дочь Картрайт, взяла новоиспеченных супругов посетить могилы их покойных супругов. Они принесли по оставшейся со свадьбы цветочной композиции для каждого из них. Это была идея Снайдера.

Бернард и Джо у могилы ее покойного мужа / Фото: Gayle Adarmes

Пара сказала, что их супружеская жизнь пока что прекрасна. "Мы любим друг друга с каждым днем все больше", — сказала Джо.

Супруги надеются, что их история напомнит людям о том, что никогда не стоит ставить крест на любви. "Надежда есть", – говорит Картрайт. "Мы хотим, чтобы каждый имел то, что имеем мы".

Свадьба Бернарда и Джо / Фото: Gayle Adarmes

Напомним, первый мужчина, которому трансплантировали лицо и руки, объявил о браке. Пара устроит свадьбу 5 декабря.

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