Гарри Хисман / © Guinness World Records

На аэродроме Даксфорд в Кембридже, Великобритания, 98-летний Гарри Хисман провел более 9 минут, стоя на крыле самолета на высоте более 300 метров.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Полет проходил в рамках специального рекордного заезда, требовавшего тщательной подготовки и строгого соблюдения процедур безопасности.

На месте происшествия присутствовал официальный представитель «Книги рекордов Гиннеса», зафиксировавший достижения и подтвердивший, что Хисман стал самым старым в мире «винг-вокером».

«Я мечтал об этом с самого детства, и то, что я наконец-то смог осуществить эту мечту в 98 лет и стать рекордсменом «Книги рекордов Гиннеса», превзошло все самые смелые ожидания», — рассказал Хисман.

По словам мужчины, подготовка к рекордной попытке продолжалась 11 месяцев. Все это время он работал с фитнес-тренером, чтобы физически и психологически подготовить свое тело к экстремальному испытанию.

Его попытка установить рекорд также преследовала благотворительную цель — она помогла собрать средства для Фонда помощи детям, больным раком имени Леннокса. Кроме того, этот полет стал личной данью памяти его жене и сыну, умершим после борьбы с онкологическим заболеванием.

«Гарри – доказательство того, что никогда не поздно идти за мечтой. В свои 98 лет он достиг просто удивительного. В последние несколько месяцев я имела честь познакомиться с ним и увидеть ту решимость, которая стоит за этим вызовом», — сказала Линдси Бидвелл, представитель Фонда помощи детям, больным раком, имени Леннокса.

«То, что он делает это, собирая средства на помощь детям, больным раком, делает это дело еще более особенным. Гарри — действительно национальное сокровище, и наша команда, а также семьи, в пользу которых он собирает средства, будут ему вечно благодарны», — добавила она.

