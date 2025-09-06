- Дата публикации
98-летняя бабушка отрезала ножницами "рог долголетия" на лбу — фото
"Рог" является традиционным символом долголетия в китайском фольклоре.
В Китае 98-летняя бабушка шокировала общественность, отрезав ножницами свой рогообразный нарост на лбу.
Об этом сообщает SCMP.
Женщина по фамилии Гу из Шанхая жила с наростом на лбу несколько лет. Его диаметр составлял около 3-4 сантиметров, а после удаления он был длиной с палец.
Во время пребывания в больнице Гу разозлилась из-за нароста и отрезала его сама, не проконсультировавшись с врачами.
Результаты были тревожными.
Лоб Гуо быстро набухло, рана стала открытой, началось сильное кровотечение.
Врачи сказали, что она находится в потенциально опасной для жизни ситуации, и внесли ее в список критических.
К счастью, Ние Хунпенг, специалист по общей хирургии из филиала Чунминской десятой народной больницы в Шанхае, дежурил в больнице в тот день и прооперировал Гу. Послеоперационный осмотр показал, что рана была чистой и хорошо заживленной, что свидетельствовало о скором выздоровлении.
Позднее Ние сказал: «Процедура заключалась в наложении швов и компрессии. В ходе операции возникли определенные трудности и небольшое кровотечение, но, к счастью, вся команда была высококвалифицированной. В целом рана заживает хорошо, и мы готовимся к снятию швов в ближайшее время».
Семья Гу выразила глубокую благодарность медицинской команде за скорейшее реагирование и внимательный уход.
В медицинской терминологии такие новообразования известны как «кожные рога». Они часто связаны с длительным воздействием ультрафиолетового излучения, среди других генетических и экологических факторов. В некоторых районах Китая они привели к народной вере в то, что они являются символом долголетия.
В комментариях пользователи поделились:
Моя бабушка тоже вырастила такой рог на ухе, но он совсем не болел и не чесался
У моей бабушки тоже был такой, и она прожила более 100 лет
Но бабушка безжалостна. Она сама отрезала рог! Поистине потомок дракона!
