98-летняя бабушка отрезала ножницами "рог долголетия" на лбу — фото

В Китае 98-летняя бабушка шокировала общественность, отрезав ножницами свой рогообразный нарост на лбу.

Об этом сообщает SCMP.

Женщина по фамилии Гу из Шанхая жила с наростом на лбу несколько лет. Его диаметр составлял около 3-4 сантиметров, а после удаления он был длиной с палец.

Во время пребывания в больнице Гу разозлилась из-за нароста и отрезала его сама, не проконсультировавшись с врачами.

Результаты были тревожными.

Лоб Гуо быстро набухло, рана стала открытой, началось сильное кровотечение.

Врачи сказали, что она находится в потенциально опасной для жизни ситуации, и внесли ее в список критических.

К счастью, Ние Хунпенг, специалист по общей хирургии из филиала Чунминской десятой народной больницы в Шанхае, дежурил в больнице в тот день и прооперировал Гу. Послеоперационный осмотр показал, что рана была чистой и хорошо заживленной, что свидетельствовало о скором выздоровлении.

Позднее Ние сказал: «Процедура заключалась в наложении швов и компрессии. В ходе операции возникли определенные трудности и небольшое кровотечение, но, к счастью, вся команда была высококвалифицированной. В целом рана заживает хорошо, и мы готовимся к снятию швов в ближайшее время».

Женщина с «рогом долголетия» / © scmp.com

Семья Гу выразила глубокую благодарность медицинской команде за скорейшее реагирование и внимательный уход.

В медицинской терминологии такие новообразования известны как «кожные рога». Они часто связаны с длительным воздействием ультрафиолетового излучения, среди других генетических и экологических факторов. В некоторых районах Китая они привели к народной вере в то, что они являются символом долголетия.

В комментариях пользователи поделились:

Моя бабушка тоже вырастила такой рог на ухе, но он совсем не болел и не чесался

У моей бабушки тоже был такой, и она прожила более 100 лет

Но бабушка безжалостна. Она сама отрезала рог! Поистине потомок дракона!

Напомним, у мужчины на голове вырос 13-сантиметровый «рог дьявола».