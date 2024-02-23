98-летняя бабушка сделала свое первое тату в память о покойном внуке – фото

Он покончил с собой.

98-летняя бабушка сделала свою первую татуировку в честь внука.

Об этом пишет BBC.

Уинифред Пиннер из Бирмингема намеревалась собрать деньги для благотворительной организации по охране психического здоровья Mind после того, как ее 34-летний внук Джейми покончил с собой.

Джейми часто рассказывал семье о своих проблемах с психическим здоровьем, поскольку он страдал депрессией более десяти лет.

Идея сбора средств пришла ей в голову через несколько месяцев после его смерти в сентябре.

"В первый день нового года я сидела и думала о нем и казалось, что он смеется надо мной и шутит. Я сказала: "Да, я сделаю тату с твоим именем!". Я увидела, как он смеется и услышала в ответ: "Глупая старая няня!" – вспомнила она, отметив, что с этого все и началось.

98-летняя бабушка сделала свою первую тату / Фото: bbc.com

Она сказала, что сделать татуировку от внучки Джеммы было для нее "утешением". Пенсионерка описала ощущения от процесса как "удивительные", сказав: "Это гораздо лучше, чем я думала".

То, что татуировка была сделана ее внучкой в окружении семьи, сделало этот опыт особенным.

Она сказала: "Приятно знать, что это делает Джемма. С кем-то другим я чувствовала бы немного странно".

98-летняя бабушка сделала свою первую тату / Фото: bbc.com

Семья надеялась, что это вдохновит других рассказать о своем психическом здоровье и соберет средства для Mind.

"Думаю обо всех людях, которые сделали пожертвования, поддержали меня и сказали добрые слова. Все это помогает", — сказала она.

Напомним, дедушки до 76 лет стали лидерами безжалостной банды вооруженных грабителей. Их посадили за решетку.

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