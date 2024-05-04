99-летний ветеран войны пытается найти женщину, с которой познакомился в 1944 году – фото

Тогда ему было 19 лет, а ей – 24.

Американский ветеран, 99-летний Джон Джекович, пытается разыскать таинственную британскую женщину, которую он встретил во время Второй мировой войны в 1944 году.

Об этом пишет Daily Star.

Джон, которому тогда было 19 лет, подружился с "лучезарной" Джин Янг, которой в то время было 24 или 25, во время службы в Гаверфордвесте на западе Уэльса.

Они танцевали в местном зале и наслаждались пикником из баранины, картофеля и булочек, прежде чем Джековича перевели в Бельгию в январе в 1945 году.

Джон Джекович / Фото: WW2 Veterans History Project

Сейчас ветеран обращается ко всем в Пембрукшире, кто может знать Янг или ее семью, чтобы восстановить 80-летнюю дружбу.

Джон с Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк, вспомнил, что был напуган, когда приземлился в 5600 км от дома в рыночном городке, но Янг вернула ему "уверенность и стремление", когда она стояла в дверях и "лучисто" улыбалась ему.

Он добавил: "Один лишь взгляд на нее поднял мне настроение и дал новую надежду на будущее".

Позже в тот же вечер Джекович посетил танцы: "Я видел, как каждый солдат смотрел на Джин, когда она вышла на танцплощадку — она, без сомнения, была самым красивым человеком там. Я так гордился, что сопровождал ее, и сказал ей об этом, когда мы танцевали. Пока мы танцевали, я думал о том, как мне повезло, что мне выпала честь быть частью ее жизни даже на короткое время".

На пикнике, состоявшемся вскоре после этого, американец попробовал некоторые британские блюда и назвал баранину "жирной", картошку — "хорошей", а булочки — "ужасными".

Джон Джекович / Фото: WW2 Veterans History Project

Затем солдата разлучили с Янг, после того как его перевели в Бельгию. 15 января в 1945 году, во время битвы у Гранд Галле за Арденны, Джон получил ранение в результате взрыва мины. Попытавшись оттащить себя с места происшествия, солдат был ранен немецким снайпером.

Он рассказал проекту WW2 Veterans History: "Он попал мне в плечо и ногу. На земле лежал снег, и он заметил меня... Потому что я оставлял за собой кровавый след".

Чудом пули прошли сквозь тело солдата и не тронули ни кости. Затем Джекович выстрелил из своего карабина М-1 в окно, откуда раздавались выстрелы. Он добавил: "Я выстрелил в окно, за которым он был, и вынес окно и пол дома с той стороны. Думаю, я попал в него".

Он был награжден медалью "Пурпурное сердце" и продолжал воевать по всей Европе ко Дню Победы 8 мая в 1945 году.

Джон Джекович / Фото: WW2 Veterans History Project

Представитель семьи Жан-Марк Бордо сказал: "Джон вспоминает, что отец Джин, возможно, был мэром или менеджером города, а она работала с ним в офисе на, как он считает, Восточном Эссекс-стрит. Это больше, чем поиск, это призыв к нашему чувству сообщества и исторической дружбе. Мы верим, что с помощью местных СМИ и коллективной памяти общества мы сможем собрать воедино историю и, надеемся, восстановить связь Джона с семьей его подруги".

Напомним, 70-летний мужчина платит 400 долларов в неделю за рекламу на билборде, чтобы найти любимую. Также он поделился требованиями к своей будущей жене.

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