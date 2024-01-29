99-летняя пловчиха ошеломила, установив три мировых рекорда: фото, подробности

Несмотря на это, она считает себя "ленивой" из-за того, что тренируется всего дважды в неделю.
99-летняя пловчиха из Канады, установила три мировых рекорда в своей возрастной группе.
Об этом пишет The Guardian.
Бетти Брюссель преодолела дистанцию 400 м свободным стилем за 12 минут 50,3 секунды, опередив предыдущего рекордсмена почти на четыре минуты, установила новый рекорд на дистанции 50 м на спине со временем 1:24,91 и на дистанции 50 м брассом она показала время 1:56,22.
Хотя пловчихе из Нидерландов еще не 100 лет, она была отнесена к возрастной группе 100–104 года, поскольку плавание связано с годом рождения, а Брюссель появилась на свет в 1924 году.
"Мне очень нравится плавать. Мне нравилось чувство скольжения по воде, и это заставляет меня чувствовать себя очень хорошо", — сказала она после своей победы.
Несмотря на свой невероятный подвиг, она по-прежнему считает себя леновой, поскольку посещает бассейн всего дважды в неделю и не занимается никакими упражнениями.
Но женщине плевать на все золото, хранящееся в ее доме: "Я даже не думаю о рекордах. Я просто плаваю. Я просто делаю все, что могу. А если я выиграю, я буду радоваться победе. Но если я хорошо провожу время, я счастливее. Впрочем, со всем этим вниманием и этими записями я даже начинаю немного гордиться собой".
Ее тренер Стэнли Уилсон говорит, что у прабабушки всегда полно энергии, и "когда дело доходит до тренерской работы, он просто следит за тем, чтобы она не делала ничего биомеханически контрпродуктивного или от чего могла бы получить травму".
Брюссель не всегда была пловчихой. Она выросла в семье из 12 человек, и ей не часто удавалось заниматься своим хобби.
Она не занималась плаванием до 1982 года, когда вышла на пенсию.
"Во время войны это было настоящим испытанием", – рассказала она Washington Post.
Во время Второй мировой войны она была подростком, и ей пришлось сосредоточиться на заботе о своих братьях и сестрах. Ее также забрали из школы в возрасте 14 лет, и для семьи наступили тяжелые времена, и у нее не было электричества более трех лет. Дюжина братьев и сестер научились плавать в каналах недалеко от Амстердама.
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В конце концов Бетти вышла замуж, и они с Герритом переехали в Канаду в 1959 году, где она зарабатывала на жизнь уборкой жилья и работала швеей, воспитывая троих детей, которым сейчас 70, 72 и 74 года.
Ее первые соревнования по плаванию прошли в 1991 году.
"Я плыла брассом по одной дорожке и даже сделала это неправильно", — сказала она о своих первых соревнованиях. "Я начала с нуля".
Несмотря на свою ошибку, она влюбилась в плавание и начала выступать на канадском уровне Masters – классе для пловцов старше 18 лет.
Брюссель, ныне член команды White Rock Wave Swim Team, всегда наслаждалась азартом соревнований и называет бассейн своим "счастливым местом".
Семья вдовы, в частности ее правнуки, посещает ее встречи, чтобы ободрить ее.
В те дни, когда она не плавает, она совершает 45-минутные прогулки по холму возле своего дома и проводит время за вязанием, вышиванием крестиком и чтением, рассказала она Washington Post.
Почти столетняя женщина, чей день рождения приходится на июль, также не принимает никаких лекарств и считает, что ее долголетие связано с физической активностью.
"Иногда я чувствую себя старухой. Мой младший, которому 70 лет, сказал: "Мама, ты старая!". Но на самом деле я не чувствую себя старухой — только тогда, когда очень устаю. Но в последнее время я не чувствую себя старухой", — отметила Бетти.
Напомним, двухлетний малыш установил рекорд во время восхождения на Эверест. Он стал самым молодым человеком, достигшим базового лагеря.
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