99-летняя пловчиха ошеломила, установив три мировых рекорда: фото, подробности

Несмотря на это, она считает себя "ленивой" из-за того, что тренируется всего дважды в неделю.

99-летняя пловчиха из Канады, установила три мировых рекорда в своей возрастной группе.

Об этом пишет The Guardian.

Бетти Брюссель преодолела дистанцию 400 м свободным стилем за 12 минут 50,3 секунды, опередив предыдущего рекордсмена почти на четыре минуты, установила новый рекорд на дистанции 50 м на спине со временем 1:24,91 и на дистанции 50 м брассом она показала время 1:56,22.

Хотя пловчихе из Нидерландов еще не 100 лет, она была отнесена к возрастной группе 100–104 года, поскольку плавание связано с годом рождения, а Брюссель появилась на свет в 1924 году.

"Мне очень нравится плавать. Мне нравилось чувство скольжения по воде, и это заставляет меня чувствовать себя очень хорошо", — сказала она после своей победы.

Бетти Брюссель / Фото: Hannah Walsh

Несмотря на свой невероятный подвиг, она по-прежнему считает себя леновой, поскольку посещает бассейн всего дважды в неделю и не занимается никакими упражнениями.

Но женщине плевать на все золото, хранящееся в ее доме: "Я даже не думаю о рекордах. Я просто плаваю. Я просто делаю все, что могу. А если я выиграю, я буду радоваться победе. Но если я хорошо провожу время, я счастливее. Впрочем, со всем этим вниманием и этими записями я даже начинаю немного гордиться собой".

Ее тренер Стэнли Уилсон говорит, что у прабабушки всегда полно энергии, и "когда дело доходит до тренерской работы, он просто следит за тем, чтобы она не делала ничего биомеханически контрпродуктивного или от чего могла бы получить травму".

Бетти Брюссель / Фото: Hannah Walsh

Брюссель не всегда была пловчихой. Она выросла в семье из 12 человек, и ей не часто удавалось заниматься своим хобби.

Она не занималась плаванием до 1982 года, когда вышла на пенсию.

"Во время войны это было настоящим испытанием", – рассказала она Washington Post.

Во время Второй мировой войны она была подростком, и ей пришлось сосредоточиться на заботе о своих братьях и сестрах. Ее также забрали из школы в возрасте 14 лет, и для семьи наступили тяжелые времена, и у нее не было электричества более трех лет. Дюжина братьев и сестер научились плавать в каналах недалеко от Амстердама.

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В конце концов Бетти вышла замуж, и они с Герритом переехали в Канаду в 1959 году, где она зарабатывала на жизнь уборкой жилья и работала швеей, воспитывая троих детей, которым сейчас 70, 72 и 74 года.

Ее первые соревнования по плаванию прошли в 1991 году.

"Я плыла брассом по одной дорожке и даже сделала это неправильно", — сказала она о своих первых соревнованиях. "Я начала с нуля".

Бетти Брюссель / Фото: Hannah Walsh

Несмотря на свою ошибку, она влюбилась в плавание и начала выступать на канадском уровне Masters – классе для пловцов старше 18 лет.

Брюссель, ныне член команды White Rock Wave Swim Team, всегда наслаждалась азартом соревнований и называет бассейн своим "счастливым местом".

Семья вдовы, в частности ее правнуки, посещает ее встречи, чтобы ободрить ее.

В те дни, когда она не плавает, она совершает 45-минутные прогулки по холму возле своего дома и проводит время за вязанием, вышиванием крестиком и чтением, рассказала она Washington Post.

Бетти Брюссель / Фото: Linda Stanley Wilson

Почти столетняя женщина, чей день рождения приходится на июль, также не принимает никаких лекарств и считает, что ее долголетие связано с физической активностью.

"Иногда я чувствую себя старухой. Мой младший, которому 70 лет, сказал: "Мама, ты старая!". Но на самом деле я не чувствую себя старухой — только тогда, когда очень устаю. Но в последнее время я не чувствую себя старухой", — отметила Бетти.

Напомним, двухлетний малыш установил рекорд во время восхождения на Эверест. Он стал самым молодым человеком, достигшим базового лагеря.

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