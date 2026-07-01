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99% людей не знают, для чего этот маленький треугольник на кофтах — и это изменит ваше представление об одежде
Многие годы годами носят свитшоты и джемпера с маленьким треугольником под воротником, даже не догадываясь, что эта деталь имеет интересную историю.
На первый взгляд, это лишь декоративный элемент, однако на самом деле он появился с вполне практической целью.
Что это за треугольник на одежде
Маленький треугольник на свитшотах называется V-стежок (V-stitch) или V-вставка (V-insert). Он расположен под воротником и чаще всего встречается на спортивных кофтах, худых и джемперах.
Сегодня большинство брендов используют его как стильный элемент, но сначала он имел важную функцию в спортивной одежде.
История появления V-стежка
Эта деталь появилась еще в 1920–1930-х годах, когда свитшоты использовались как спортивная форма, в частности для футбола и тренировок.
В то время ткани не были эластичными, как сейчас, поэтому производители добавили треугольную вставку из ребристого материала. Она помогала решить сразу несколько проблем:
поглощала пот в зоне шеи и груди;
уменьшала нагрузку на горловину;
позволяла легче надевать и снимать кофту;
защищала ворот от растяжения.
Таким образом, это было не просто украшение, а продуманный функциональный элемент спортивной одежды.
Почему треугольник на свитшотах остался до сих пор
Со временем технологии производства одежды значительно улучшились. Ткани стали эластичными, а необходимость дополнительной вставки исчезла.
Однако производители оставили этот элемент как часть классического дизайна спортивного стиля. Сегодня он выполняет преимущественно декоративную функцию и придает вещам винтажный вид.
Именно поэтому многие люди замечают этот треугольник, но не понимают его подлинного происхождения.
Имеет ли он практическое значение сегодня
В современных моделях свитшотов и тощих этот элемент в большинстве своем не выполняет технической функции. Часто это просто шов или стилизованная вставка, имитирующая оригинальный спортивный дизайн.
Однако в премиальных или ретро-коллекциях иногда можно встретить варианты, где вставка все еще обладает легкой функциональностью.
FAQ
Зачем на свитшоте треугольник под воротником?
Это элемент под названием V-стежок (V-insert), который первоначально использовался для поглощения пота, защиты горловины от растяжения и облегчения одевания спортивной одежды.
Имеет ли треугольник на джемпере практическую функцию?
В современной одежде он в большинстве своем выполняет декоративную роль и является стилизацией под классический спортивный дизайн, хотя раньше имел чисто функциональное предназначение.