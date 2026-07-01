Треугольник под воротником свитшота: что он означает / © pexels.com

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На первый взгляд, это лишь декоративный элемент, однако на самом деле он появился с вполне практической целью.

Что это за треугольник на одежде

Маленький треугольник на свитшотах называется V-стежок (V-stitch) или V-вставка (V-insert). Он расположен под воротником и чаще всего встречается на спортивных кофтах, худых и джемперах.

Сегодня большинство брендов используют его как стильный элемент, но сначала он имел важную функцию в спортивной одежде.

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История появления V-стежка

Эта деталь появилась еще в 1920–1930-х годах, когда свитшоты использовались как спортивная форма, в частности для футбола и тренировок.

В то время ткани не были эластичными, как сейчас, поэтому производители добавили треугольную вставку из ребристого материала. Она помогала решить сразу несколько проблем:

поглощала пот в зоне шеи и груди;

уменьшала нагрузку на горловину;

позволяла легче надевать и снимать кофту;

защищала ворот от растяжения.

Таким образом, это было не просто украшение, а продуманный функциональный элемент спортивной одежды.

Почему треугольник на свитшотах остался до сих пор

Со временем технологии производства одежды значительно улучшились. Ткани стали эластичными, а необходимость дополнительной вставки исчезла.

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Однако производители оставили этот элемент как часть классического дизайна спортивного стиля. Сегодня он выполняет преимущественно декоративную функцию и придает вещам винтажный вид.

Именно поэтому многие люди замечают этот треугольник, но не понимают его подлинного происхождения.

Имеет ли он практическое значение сегодня

В современных моделях свитшотов и тощих этот элемент в большинстве своем не выполняет технической функции. Часто это просто шов или стилизованная вставка, имитирующая оригинальный спортивный дизайн.

Однако в премиальных или ретро-коллекциях иногда можно встретить варианты, где вставка все еще обладает легкой функциональностью.

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FAQ

Зачем на свитшоте треугольник под воротником?

Это элемент под названием V-стежок (V-insert), который первоначально использовался для поглощения пота, защиты горловины от растяжения и облегчения одевания спортивной одежды.

Имеет ли треугольник на джемпере практическую функцию?

В современной одежде он в большинстве своем выполняет декоративную роль и является стилизацией под классический спортивный дизайн, хотя раньше имел чисто функциональное предназначение.

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