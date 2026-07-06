99% украинцев ошибаются: как правильно — "ножиці" или "ножниці"

Ножиці или ножниці: как правильно / © pexels.com

Реклама

Многие украинцы без колебаний говорят «ножниці», хотя литературная норма украинского языка предполагает совсем другой вариант.

Как правильно на украинском: «ножиці» или «ножниці»

Единственной правильной формой являются «ножиці». Именно это слово зафиксировано в академических словарях украинского языка и соответствует действующим нормам. Форма «ножниці» не относится к литературному украинскому языку и возникла под влиянием русского слова «ножницы».

Поэтому, если хотите говорить грамотно, следует использовать именно слово «ножиці».

Реклама

Почему многие говорят «ножниці»

Причина кроется в истории. На протяжении многих десятилетий украинский язык испытывал сильное влияние русского языка, из-за чего многие слова постепенно меняли свое звучание в повседневной речи. Именно так распространился вариант «ножниці», хотя словари его не признают нормативным.

Сегодня языковеды советуют отказываться от таких форм и возвращаться к сугубо украинской лексике.

Откуда происходит слово «ножиці»

Название инструмента берет свое начало от древнеславянского слова «ніж». Впоследствии из этого основания сформировалось название предмета, состоящего из двух соединенных между собой лезвий. Подобные слова можно найти и в других славянских языках, в частности, в польском.

Интересная особенность слова

«Ножиці» принадлежат к группе существительных, которые употребляются только во множественном числе. В языкознании такие слова называют pluralia tantum. К этой категории также относятся:

Реклама

окуляри;

двері;

штани;

сани;

граблі;

терези.

Все они не имеют формы единственного числа в привычном значении.

Где еще используется слово «ножиці»

Кроме прямого значения, слово часто встречается и в переносном употреблении. Например:

в популярной игре «Камінь, ножиці, папір»;

в футболе — «удар ножицями»;

в экономике существует термин «ножиці цін», обозначающий значительную разницу между ценами на разные группы товаров;

в спорте так называют отдельные гимнастические упражнения и движения ногами.

Запомните навсегда

Если сомневаетесь, какое слово употреблять, ответ прост:

Реклама

ножиці — правильно;

ножниці — ненормативная форма.

Даже одна лишняя буква может выдать языковую ошибку. Именно поэтому следует привыкнуть использовать нормативный вариант, ведь грамотная речь состоит из мелочей.

FAQ

Есть ли слово «ножниці» в украинском языке?

Нет. Литературной нормой является только слово «ножиці». Вариант «ножниці» возник под влиянием русского языка и его не рекомендуется использовать.

Как правильно говорить по-украински: «ножиці» или «ножниці»?

Реклама

Правильно говорить «ножиці». Именно эта форма содержится в украинских академических словарях и отвечает нормам современного украинского языка.

Новости партнеров