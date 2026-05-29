А вы знали, что "не по себе" - это калька?: как правильно сказать по-русски

Часто можно услышать, как многие украинцы используют в своей речи выражение «не по собі», когда речь идет об ощущении неловкости или дискомфорта. Однако языковеды отмечают, что это словосочетание является ошибкой, и призывают избегать его, заменяя исконно украинскими аналогами.

Вместо этого словосочетания следует употреблять значительно более благозвучное украинское слово — «неловко» или «смущаться». Об этом в своем YouTube-канале «Учителька украинского» рассказала педагог и блогер из Днепра Светлана Чернышева и активисты Facebook-сообщества «Движение за язык».

Специалист Светлана Чернышева обратила внимание на еще несколько популярных языковых ошибок, которые допускают украинцы, и призвала искоренять их из своей ежедневной речи. В частности, суржиковое выражение «вести переписку» она советует заменить на правильное «переписываться», а вместо русской кальки «на счет этого» говорить «по этому поводу».

Также учительница отметила, что вместо фразы «идти медленным шагом» лучше употреблять «идти медленной походкой».

В свою очередь активисты фейсбук-сообщества «Рух за мову» отмечают, что фраза «не по собі» является обычной калькой из русского языка, которой люди привыкли описывать чувство неловкости или душевного дискомфорта. Чтобы язык был чистым и естественным, эксперты настойчиво советуют избегать этого суржика и выбирать правильные украинские соответствия.

Многие украинцы называют пластиковый пакет словом «кулек», однако языковеды не советуют его употреблять, поскольку это заимствование из русского языка. Вместо него лучше говорить «пакет», «сумка» или «мешочек» — эти слова являются нормативными и благозвучными.

Стоит заметить, что фраза «сидеть на корточках» — это распространенная ошибка, ведь такое выражение происходит из русского языка. На украинском правильно говорить «навпочіпки», «навприсядки» или «навприсяпки», и никаких дополнительных предлогов эти слова не требуют.

