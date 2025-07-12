Абсурдный штраф: наказали мужчину за раздачу бесплатной воды в жару

Желание помочь людям обернулось для американца штрафом

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В городе Гудир, штат Аризона, мужчина оказался в конфликте с ассоциацией домовладельцев из-за своей практики раздачи бесплатной холодной воды из собственного подворья в жару . Этот инцидент вызвал удивление и возмущение среди местных жителей, особенно в условиях аномальной жары.

Об этом сообщает Local12.

Дэвид Мартин, уже давно раздающий бутылки с холодной водой соседям и прохожим, рассказал журналистам о своих мотивах.

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Я делаю это для детей. Для курьера. Это для пары, держащейся за руки, идя по улице. Это для маленького ребенка, который должен выгуливать свою собаку в жару», — объяснил он.

Проблемы Мартина с ассоциацией домовладельцев Canyon Trails и ее управляющей компанией FS Residential начались еще в прошлом году, когда ему начали выписывать предупреждение о наличии кулера на его подъездной дорожке. Хотя после освещения в СМИ предупреждения прекратились, несколько месяцев назад они возобновились, сопровождаясь штрафом в 100 долларов.

Сосед Рич Кустас выразил свое непонимание действий ассоциации.

«Я не представляю, почему они так к нему пристают. Я не знаю. Это не имеет смысла», — заявил Кустас.

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В ответ на действия ассоциации домовладельцев Мартин инициировал сбор подписей, собрав более 100 голосов, чтобы добиться отстранения трех членов ее правления. Он надеется, что «с тремя новыми избранными членами правления они поймут, что тратить время и деньги на «борьбу» с водяным кулером, который помогает общине, — это пустая трата».

Напомним, перенести летнюю жару помогают фрукты, овощи, листовая зелень и легкие источники белка, такие как греческий йогурт. Кофе, мясные закуски и сахар, напротив, могут усилить обезвоживание.