«Ад» Данте предсказал последствия удара астероида: странное научное исследование

Описание ада в «Божественной комедии» Данте может быть не только религиозной поэзией, но и своеобразной моделью последствий падения астероида. Такую гипотезу выдвинули в новом исследовании, связывающем девять кругов ада с геологическими структурами ударных кратеров.

«Божественная комедия» Данте Алигьери традиционно считается классикой мировой литературы, описывающей путешествие автора через Ад, Чистилище и Рай. Однако новое исследование утверждает, что в части «Ад» может содержаться скрытый «научный сценарий» космической катастрофы.

Как отмечает исследователь из Университета Маршалла доктор Тимоти Бербери, описание Данте девяти уровней ада напоминает структуру кратеров, образующихся после падения крупных космических тел на планеты.

По его словам, Данте изобразил Ад как гигантскую конусообразную структуру, которая могла возникнуть в результате удара объекта, подобного астероиду. В поэме объясняется, что эта форма образовалась после падения сатаны с небес в недрах Земли.

Параллели с современной наукой

Исследователь предполагает, что Данте мог интуитивно смоделировать последствия космического удара за сотни лет до появления науки о метеоритах. Он сравнивает образ Сатаны с «высокоскоростным ударным телом», которое влечет за собой масштабные геологические изменения.

В работе также проводятся параллели с кратером Чиксулуб в Мексике, который образовался в результате падения астероида и, по научным данным, стал причиной массового вымирания динозавров.

Кроме того, упоминается гипотетическое столкновение, сформировавшее Луну после удара протопланеты Тейя о Землю.

Девять кругов как модель кратера

По мнению автора гипотезы, девять кругов ада могут напоминать террасированную структуру крупных ударных кратеров, которые наблюдаются на Луне, Марсе и Венере. Такие формы возникают, когда поверхность оседает после мощного космического столкновения.

Исследователь также отмечает, что Данте жил в то время, когда идея космических ударов еще не существовала. В средневековой науке "падающие звезды" считались атмосферным явлением, а не космическими объектами.

В то же время, ученые отмечают, что Данте не был ученым и не описывал Сатану буквально как астероид. Речь идет скорее об интерпретации его произведения как интуитивного «мыслительного эксперимента».

Исследователи подытоживают, что хотя «Инферно» остается религиозно-литературным произведением, его структура неожиданно восходит к современным представлениям о последствиях крупных космических ударов и развитии науки о метеоритах.

