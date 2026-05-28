"Ад" на земле: как живут заключенные в самой опасной тюрьме мира (фото)

Заключенные CECOT в Сальвадоре / © Associated Press

В самой опасной тюрьме мира CECOT в Сальвадоре содержат 40 тыс. самых жестоких преступников. Здесь никогда не гасят свет, а заключенные спят на железных кроватях без матрасов. Директор заведения Белармино Гарсия рассказал, какую единственную вещь арестантам разрешено иметь в своих камерах.

Об этом пишет Unilad.

Что известно о тюрьме CECOT в Сальвадоре?

Центр содержания террористов CECOT в Сальвадоре считается одной из самых суровых тюрем в мире. Здесь содержат особо опасных преступников, среди которых немало убийц. Некоторые из них осуждены более чем на 700 лет заключения.

Во время интервью один из заключенных заявил, что лишил жизни 30 человек и не испытывает «никакого раскаяния». Он также сказал, что повторил бы свои действия снова, если бы когда-нибудь оказался на свободе — хотя это, вероятно, невозможно.

Условия содержания в CECOT чрезвычайно жесткие. В одной камере могут находиться от 80 до 156 человек. Все они спят на многоярусных металлических кроватях без матрасов, подушек и одеял.

Территория комплекса занимает площадь, эквивалентную 32 футбольным полям, что делает его самой большой тюрьмой в мире.

Несмотря на то, что здесь находятся самые опасные члены криминальных группировок, дисциплина в заведении остается абсолютной. По словам директора тюрьмы, любое нарушение правил может завершиться изоляцией в бетонной камере без света сроком до 30 дней.

Единственная разрешенная вещь в камерах тюрьмы CECOT

В камерах разрешено держать только одну вещь — Библию. Заключенным запрещены телевизоры, книги, газеты и любые другие средства досуга. Даже разговаривать между собой им разрешают минимально.

Документальный фильм Channel 5, посвященный жизни внутри CECOT, показал условия, в которых находятся осужденные. Правозащитники считают, что часть этих методов противоречит международным стандартам в области прав человека.

В ленте Richard Madeley on Murder Row речь идет о ежедневном расписании заключенных: почти весь день — 23,5 часа — они проводят в камерах, а на физическую активность имеют лишь 30 мин.

Гарсия также рассказал, что освещение в тюрьме не выключают круглосуточно, чтобы персонал мог постоянно «видеть, что они делают».

CECOT открыли в 2023 году в рамках масштабной кампании президента Наиба Букеле против бандитских группировок. В тюрьме преимущественно содержат подозреваемых в причастности к бандам MS-13 и Barrio 18.

По словам руководства заведения, характерные татуировки членов банд могут стать достаточным основанием для пожизненного пребывания в CECOT. Сам директор тюрьмы называет это место «адом». Заключенных здесь ежедневно кормят одинаковой пищей — дважды в день они получают рис и фасоль.

К слову, на крошечном британском острове Сарк в Ла-Манше расположена самая маленькая в мире тюрьма, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Здание тюрьмы, возведенное в 1856 году вместо еще более старой постройки, похоже на садовый домик. Оно имеет бочкообразную крышу, длинный коридор и всего две крошечные камеры без окон (размерами 1,8 на 2,4 и 1,8 на 1,8 м), где едва умещаются кровать и скамейка.

