"Адские" арендаторы превратили дом в помойку с крысами: шокированная владелица показала фото

Владелица дома показала фото помещения / © SWNS

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Женщина из Великобритании испытала шок после того, как увидела, во что арендаторы превратили ее жилье. Кучи мусора по колено, крысы, плесень и невыносимая вонь — таким оказался финал их проживания в трехкомнатном доме.

Об этом пишет Daily Star.

49-летняя Галина Мандерс из Болтона в Большом Манчестере имела целью подзаработать, сдавая дом в аренду. Она вложила значительные средства в капремонт жилья: новая кухня, ванная, спальни. Ранее жители не создавали проблем, однако все изменилось после заселения «адской» пары в 2022 году.

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О масштабах крушения Мандерс узнала лишь после того, как риелтор прислал ей фото с объекта: помещения были полностью завалены мусором, а из-за крыс и запаха оставаться в доме без маски было невозможно. По ее словам, в туалете буквально «можно было задохнуться».

Арендаторы превратили дом в свалку / © SWNS

«Запах был невыносим — нам приходилось носить маски, чтобы оставаться там дольше пяти минут. Везде разбросанный мусор, на стенах плесень, стены разбиты. Мы даже не можем подняться вверх, там столько мусора — говорят, что к полу прилипло кошачье дерьмо. Люди, которые это сделали, не уважают ни меня, ни себя, это издевательство. У меня нет сбережений, я не магнат — я не могу позволить себе такую работу», — пожаловалась она.

Галина Мандерс / © SWNS

Женщина была вынуждена инициировать процесс выселения в январе в 2024 году и пытается вернуть квартиру в состояние, пригодное для жизни. Сумма ущерба составляет 30 000 фунтов стерлингов (около 1 621 000 гривен). Владелец дома отмечает, что полная реконструкция — единственный выход.

Арендаторы превратили дом в свалку / © SWNS

Полиция проводит расследование, был ли нанесен уголовный ущерб. Делом также заинтересовался местный депутат. Мандерс, со своей стороны, призывает внести законодательные изменения, чтобы владельцы жилья могли более эффективно защищать свои права.

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