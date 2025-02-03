Адвокат по разводам назвала профессии мужчин, которые больше всего и меньше изменяют женщинам

Измена партнера почти всегда вызывает боль, потерю доверия и серьезный кризис в отношениях. Стоит ли разводиться после измены – решает каждый. Тем временем опытная адвокат по разводам рассказала, мужчины каких профессий больше всего и меньше склонны к роману на стороне.

Кейт Симондс поделилась, что самую низкую склонность к изменам имеют представители трех конкретных отраслей, передает New York Post.

"Если вы находитесь в отношениях с одним из этих типов мужчин, вы в безопасности", — заявила адвокат из Аризоны и назвала бухгалтеров, фармацевтов и фермеров самыми верными мужчинами.

Но список верных любовников Симондс далек от первой пятерки хронических предателей – списка, в который входят пилоты, бортпроводники, военные, бармены и пожарные.

Однако исследование показало, что продавцы, а также работники сферы образования и здравоохранения – также пресловутые предатели.

"Место, где каждый показывает себя с лучшей стороны, где все вместе обедают, а также проводят регулярные перерывы на кофе, безусловно, служит благоприятной почвой для расцвета романов", — рассказала изданию Лаура О'Брайен, автор недавнего исследования, в котором было опрошено свыше 3800 работников, работающих с 9 до 17 часов.

"Помимо физических связей, — говорит О'Брайен, — согласно опросу, преобладают эмоциональные связи, что свидетельствует о том, что людей тянет к коллегам, которые понимают интенсивность и сложность их работы".

Но Симондс говорит, что партнеры тех, кто считает цифры, продает таблетки и занимается фермерством, могут вздохнуть спокойно – предупреждая, однако, что оценка этих мужчин является лишь широким обобщением, а не безупречной "наукой".

"Я считаю, что с бухгалтером вы в полной безопасности", – говорит гуру юриспруденции, ставя бухгалтеров на третье место среди самых надежных партнеров. "Я вижу достаточно распространенный тип личности. С бухгалтером у вас должно быть все хорошо, если вы не будете его обманывать. На втором месте — фармацевты. Если вы женаты или находитесь в отношениях с фермером — я предполагаю, что измены не будет".

Напомним, стриптизер рассказал, как часто женщины изменяют своим партнерам во время девичника. Он заявил, что женщины могут быть "хуже" мужчин, когда дело доходит до измены.

Читайте также: