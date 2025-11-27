Адвокат по разводам рассказал, почему на самом деле рушится большинство браков

Развод / © pexels.com

Реклама

Известный как «адвокат номер один по разводам«, юрист Джеймс Секстон поделился истинными причинами, по которым многие браки в конечном итоге распадаются. Адвокат назвал это „пугающей статистикой“ и считает, что она „фактически создает юридическое предположение, что брак — это небрежная деятельность“.

Об этом пишет Lad Bible.

Секстон — известный американский юрист, специализирующийся исключительно на делах о разводе и семейном праве в округе Нью-Йорк. Он регулярно поднимает темы, связанные с расторжением браков, и даже является автором нескольких книг о том, как этого избежать.

Реклама

За свою практику юрист сталкивался с множеством нестандартных и порой шокирующих историй, в том числе и со странными требованиями, которые встречались в брачных договорах.

Имея более 25 лет опыта, проведенных «сопровождая пары через разбитые сердца и разлуку», Секстон видел разные стороны человеческих отношений — как светлые, так и темные. В разговоре в подкасте Джея Шетти адвокат рассказал, почему, по его мнению, почти половина браков распадается.

Юрист назвал это «пугающей статистикой» и считает, что она «фактически создает юридическое предположение, что брак — это небрежная деятельность».

«В праве есть понятия небрежности и неосторожности. Небрежность — это неспособность распознать значительную, но высокую вероятность вреда. А неосторожность — это сознательное игнорирование значительного и неоправданного риска вреда», — пояснил Секстон.

Реклама

Он подчеркнул — если что-то в половине случаев приводит к боли и страданиям, то «на самом деле опрометчиво в это вступать».

«Поэтому развод — это очевидный провал в способности брака держаться», — добавил юрист.

Если же разводов так много, отметил адвокат, стоит задуматься: «Сколько людей недовольны своим решением жениться, но остаются вместе ради детей? Или потому, что не хотят отдать половину своего имущества?»

Учитывая такие ситуации, а также тех, кто сохраняет семью из-за консервативных убеждений, реальный показатель «провала» может достигать «около 70 процентов».

Реклама

«Для меня это просто шок. Это ошеломительно», — сказал Секстон.

Он обратил внимание, что сам факт повторных браков после разводов свидетельствует о нашей глубокой «потребности в этой связи» и то, «насколько это важно для нас как для людей», даже если брак частично является «небрежной деятельностью».

«Но плохая новость в том, что по любым меркам показатель провала очень высок», — подчеркнул он.

В то же время юрист признал, что считается «ужасно невежливым» напоминать об этих реалиях тем, кто объявляет о намерении жениться.

Реклама

«Но это не пессимизм, если посмотреть на цифры. И, по моему мнению, это действительно полезное упражнение для размышлений: „Почему я женюсь? Какую проблему брак должен решить?“ — резюмировал адвокат.

К слову, чтобы предотвратить развод, улучшить коммуникацию и эмоциональную связь в паре, психологи советуют использовать метод чашки чая — простую, но эффективную психологическую практику. Идея заключается в ежедневном совместном чаепитии, которое становится ритуалом для замедления и сосредоточения друг на друге, с корнями в древних восточных традициях.