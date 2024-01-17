Аэропорт Саванна: почему два человека похоронены прямо под взлетно-посадочной полосой (фото)

В аэропорту Саванна Хилтон-Хед, расположенном в США, на взлетно-посадочной полосе, где ежедневно приземляются сотни самолетов, похоронены два человека.

Об этом пишет ladbible.com.

Две могилы остались на краю взлетно-посадочных полос 10 и 28, а еще две – в стороне. До того, как аэропорт стал местом для путешествий, это был участок земли, принадлежавший Кэтрин и Ричарду Дотсонам.

Супруги, родившиеся в 1779 году, занимались сельским хозяйством земли, известной как Чероки-Хиллз, в течение 50 лет, прежде чем Кэтрин умерла в 1877 году, а Ричард — семь лет спустя.

Пару похоронили на их земле. Этот участок территории действительно был семейным кладбищем на их ферме, на которой было около 100 могил, среди которых, к сожалению, были и могилы рабов.

Маркеры на взлетной полосе в аэропорту являются могилами Кэтрин и Ричарда, им более 150 лет.

Могилы на взлетно-посадочной полосе / Фото: Savannah Airport

После того, как пара умерла, и Вторая мировая война была на грани развязывания, военным в то время требовалось место для посадки своих бомбардировщиков B-24 и B-17.

Однако это место было прямо над кладбищем, а это означало, что почти все могилы пришлось перенести на кладбище Бонавентура. Но не Дотсонов.

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Это потому, что их наследники не согласились на перенос их могил и считали, что Кэтрин и Ричард захотят остаться в земле, над которой они так тяжело работали в течение десятилетий.

Поэтому у них не оставалось другого выбора, кроме как замостить территорию над их могилами и построить взлетно-посадочную полосу.

Могилы на взлетно-посадочной полосе / Фото: Instagram/ savhhiairport

Однако они поставили знаки на могилах в знак уважения к похороненным под ее поверхностью.

Но это не единственные могилы в аэропорту: веб-сайт подтверждает, что еще две могилы родственников Ричарда, Дэниела Хьюстона и Джона Дотсона расположены неподалеку, в кустах у самой активной взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Напомним, в Индии мужчина построил ресторан прямо посреди кладбища. Посетители едят у могил.

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