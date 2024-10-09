Афера века: как пара разбогатела на $4 миллиона с помощью "израильской машины времени"

Индийская пара устроила аферу на 4 миллиона долларов с помощью "израильской машины времени", останавливающей старение.

Об этом пишет Oddity Central.

Полиция разыскивает супругов, которые обманули десятки ничего не подозревавших жертв, пообещав вернуть им молодость.

Раджи Кумар Дубей и его жена Рашми проверили одну из самых невероятных афер в истории человечества. Супруги владели терапевтическим центром в Канпуре, индийский штат Уттар-Прадеш, где они якобы убеждали людей, что они быстро стареют из-за чрезмерно загрязненного воздуха, и утверждали, что могут вернуть этот процесс с помощью "машины времени израильского производства" и кислородной терапии. Супруги подозреваются в том, что они обманули многих пожилых людей, искавших способ вернуть молодость, и пополнили свои карманы на 35 крор индийских рупий ($4,1 млн).

"Они предлагали пакеты за 6 000 рупий (72 доллара США) за 10 сеансов и 90 000 рупий (за трехлетнюю систему вознаграждений)", — рассказала старший офицер полиции Анджали Вишвакарма в интервью NDTV, добавив, что пара превратила свою аферу в финансовую пирамиду, обещая клиентам бесплатные сеансы кислородной терапии за каждого нового клиента, которого они привели в свою клинику.

Рена Сингх, одна из доверчивых жертв, подала заявление в полицию, утверждая, что ее обманули на 10,75 лакх ($21 000), и сообщила, что сотни людей потеряли в общей сложности 35 крор ($4,1 млн). Полиция имеет доказательства того, что более двух десятков человек были обмануты супругами, но расследование все еще продолжается.

Непонятно, как Раджив и Рашми убеждали людей в том, что они могут остановить старение, но уже обратившиеся к ним жертвы говорят, что они обещали видимые результаты за считанные месяцы благодаря чудодейственной машине времени, импортированной из-за границы. Они утверждали, что они могут остановить старение на 20 лет и даже восстановить поврежденные внутренние органы.

Индийская полиция зарегистрировала дело о мошенничестве и теперь разыскивает супругов. Аэропорты были поставлены в известность о том, чтобы не пускать их на борт самолетов, но считается, что они уже сбежали за границу с деньгами своих жертв.

Напомним, политик одолжил семью у друга для победы в выборах. Он очутился в центре скандала.

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